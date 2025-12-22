藍委再赴中惹議 綠黨團點名翁曉玲、涂權吉：自證清白拿行動說話

藍委附中再引質疑，民進黨團點名翁曉玲、涂權吉：自證清白拿行動說話。 圖：翻攝自民進黨團YT

[Newtalk新聞] 國民黨翁曉玲、葉元之等人日前前往中國廈門，行程主要為參加台商協會相關活動，據媒體報導，中共為確保對台工作沒有意外，利用中國正在舉行廈門台商成立 33 週年活動，積極接觸國民黨立委赴中，要擋國防特別預算。對此，民進黨團今（22）日質疑，國民黨多名立委於院會上週五後，隨即在週六前往中國，並要求相關委員回台後，以實際行動證明並未「赴中領旨」，勿再阻擋赴中報備國安法案及國防軍備預算。

民進黨立法院黨團今日召開「翁曉玲、涂權吉 不要再擋 赴中報備 國防軍備」記者會。

民進黨團幹事長鍾佳濱指出，經媒體追蹤查證，上週共有 7 位國民黨立委分布於 6 個委員會前往中國，其中程序委員會成員翁曉玲與涂權吉最受關注。儘管相關立委在廈門受訪時聲稱行程偶然、事前未約定，但多項說法前後不一，真相逐漸浮現後，國民黨立委才急於返台召開記者會澄清，強調未接受任何指示，也未為立院後續法案鋪路。

鍾佳濱表示，若相關立委真如其所言，並未赴中領旨、未打算阻擋軍購預算，就應在明日程序委員會中展現誠意。他直指，過去多項國安法案與軍購預算皆卡關於程序委員會，因此要求翁曉玲與涂權吉在程序委員會中，將「立委赴中報備」法案及軍購預算案納入審查，以實際作為回應社會質疑。

民進黨團書記長陳培瑜則指出，程序委員會長期由國民黨主導，翁曉玲擔任召委期間，在表決票數相同時一再站在國民黨立場，擋下國防預算與相關法案。她強調，立委赴中納管的國安法案，在多位委員提案下已被阻擋達 751 次，而該報備機制僅為提醒風險，並非許可制，也未限制委員行動與言論自由，卻仍遭國民黨全面杯葛。

陳培瑜並質疑翁曉玲此次出席的「廈門台商協會」性質，指出該組織多次公開發言指責台灣，並與中國官方論述高度一致。她提及，該協會會長近日公開宣稱新任理事將「跟緊國家戰略、維護國家統一」，質疑翁曉玲身為台灣人民選出的立委，應清楚說明所遵循的是誰的意志。

隨後，民進黨團副書記長張雅琳指出，過去多次國民黨立委赴中後，返台即推動具高度爭議性的法案，包括去年傅崐萁率團赴中後，推動國會擴權相關修法，以及加速通過《憲訴法》、《財劃法》、《選罷法》等。她質疑此次翁曉玲、涂權吉赴中後，是否又將帶回影響憲政秩序的法案，並重申若未赴中領旨，就應加速審查對國家安全至關重要的 1.25 兆國防軍備預算。

鍾佳濱進一步指出，赴中報備的《兩岸人民關係條例》修法將於內政委員會審查，軍購預算則在外交及國防委員會審查，然而此次赴中的7名國民黨立委，恰巧分布於6個委員會，卻未涵蓋上述兩個委員會，質疑是否刻意避開相關審查。

