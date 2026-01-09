藍委力挺徐欣瑩選新竹縣！林思銘缺席成焦點

▲眾多國民黨立委力挺徐欣瑩參選新竹縣長。（圖／徐欣瑩辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 2026地方大選初選開展，國民黨在新竹縣部分，現任副縣長陳見賢、立委徐欣瑩均有意角逐，原也要參與初選的立委林思銘則在上周經黨中央協調後，決定退出初選。徐欣瑩今（9）日在黨部召開記者會宣布參選，多名藍委包括羅智強、柯志恩等都到場力挺，立法院長韓國瑜雖人未到，也送來鮮花。不過，現場卻不見林思銘。對此，林思銘回應指出，現階段兄弟登山各自努力，贏取民心最重要，他一定會全力以赴支持未來黨內提名的候選人。

徐欣瑩今召開記者會正式宣布爭取黨內提名參選新竹縣長，不僅羅智強到場致詞給予徐欣瑩肯定和支持，更強調國民黨的兄弟姊妹、黨團兄弟姊妹今天之所以齊聚一堂，不只是因為大家跟徐欣瑩深厚的感情，也是因為這段時間大家共患難，看到徐欣瑩不只是有專業，更是待人處事非常謙和，協調能力也非常棒。

同時，眾多藍委在記者會現場瘋狂吶喊：「徐縣長好！」柯志恩更喊話表示，知道徐欣瑩有很多委屈，但是她參選一定沒有問題。廖偉翔則和徐欣瑩握手、高喊加油，洪孟楷則給予徐欣瑩深深擁抱。上周退出初選的林思銘則未見人影。

徐欣瑩致詞時表示，非常感謝這麼多的立委同志，在她遭受非常多的抹黑攻擊的時刻挺身而出，站出來支持她參選新竹縣長，粉碎了這段時間的所有謠言，也是最好的闢謠。這也代表，她如果能夠當選新竹縣長，一定能夠在立法院得到最多的支持、爭取最多的經費，回到地方建設新竹，創造幸福。

徐欣瑩談到願景提到，她的參選是為了讓新竹縣能夠在既有的基礎上更上一層樓、接軌AI新時代，讓新竹縣可以成為全世界的一個新亮點。AI教父黃仁勳不是說嗎？要搞AI，先問過台灣。她也認為，台灣的AI，請來看看新竹。

徐欣瑩說，縣長的人選有3個很重要的要件，第一個要能夠勝選，第二個要能夠藍白合，第三個能夠在選舉的期間不受到民進黨司法的影響。她相信，國民黨內的初選，全民調會是最強的民意檢驗，也會是最公平、公正的初選方式。後天1月11日，是她在新竹的第一場大造勢，除了要展現鄉親的這個熱忱和聲音，以及基層的支持動能之外，這更是國民黨在地方的團結致勝的起手式。

徐欣瑩也強調，她的對手一直不是黨內同志，而是民進黨，她有信心一定能夠贏過民進黨的對手，為國民黨守護新竹的藍天。

林思銘回應：全力以赴支持未來黨內提名的候選人

針對缺席徐欣瑩記者會，林思銘今受訪表示，他已經說過了，徐欣瑩、陳見賢都是非常優秀的同志，在初選階段，兄弟登山各自努力，贏取民心最重要。而他一定會全力以赴支持未來黨內提名的候選人。

被問到若後續黨內再開協調會的話，會不會也加入一起討論？林思銘表示，基本上看黨中央有沒有邀請他，有邀請當然會出席，但基本上應該是不會邀請退選的人。

