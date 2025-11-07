藍委協助太子集團幹部入境？林思銘這句話回應 吳崢直批「那就是有幫忙」

大型跨國詐騙集團「太子集團」涉嫌在台洗錢，檢調日前展開大規模搜索，並拘提25人。今（7）日有媒體報導指出，太子集團2名核心中國籍幹部多次來台，並向國民黨前立委李德維及立委林思銘尋求協助入境。對此，林思銘回應，他的辦公室僅透過電話協助民眾詢問行政機關，再將行政機關的電話回覆內容告知申請人，絕無關說。

根據《自由時報》報導，太子集團董事長陳志主要核心中國籍幹部劉學鋒與李丞丞曾多次來台，並尋求李德維、林思銘等人的協助。目前相關單位正調查2名立委的涉入程度，包含是否有金錢往來、是否涉及違法事項等。

林思銘今（7）日回應，任何機構或民眾，要申請中國人士或親友入境台灣時，因為涉及國內各目的事業主管單位的法律、命令與應準備的書表眾多（如商務履約、演藝表演、文化交流等），因此民眾若是不熟悉相關法規或作業程序時，除會打電話給行政主管機關，詢問如何填報申請表或要補充何種文件，也常直接會向民意代表辦公室反應，詢問相關事宜如何進行。

林思銘提到，本案基於選民服務業務，於接到電話請求協助詢問後，就經由辦公室人員透過電話請教詢問行政機關，有關民眾所詢問的問題，依照法令規定，是該如何處理。爾後再轉告民眾主管機關之回覆，由民眾依法自行提出相關申請表格，於網路線上申請，並由移民署邀集各相關業務目的事業主管機關受理，並召開審查會議，才能決定是否核准。

林思銘表示，因此，本辦公室僅是透過電話協助民眾詢問行政機關，再將行政機關的電話回覆內容，告知申請人相關申請流程應該如何進行，以及需要準備哪些審查資料文件。至於後續是否核准之決定，是由主管機關辦理，本辦公室無權置喙，更不會涉入干涉相關審查，因此絕無本辦公室進行關說之事。

對於林思銘回覆「僅協助申請 ，絕無關說」，民進黨發言人吳崢在臉書發文直批「那就是有幫忙嘛！」

