藍委向美喊話 與在野溝通

記者康子仁∕台北報導

針對美參議員批在野黨擋國防預算、美國在台協會ＡＩＴ台北辦事處處長谷立言表態支持國防特別預算，國民黨立委陳玉珍、謝龍介四日向美方喊話，希望美國好朋友不要聽信執政黨片面之言，應該跟在野黨溝通了解，國民黨團支持軍購，但不支持凱子軍購。

謝龍介表示，台灣需要國防但也是要有正常的軍購，所以在野黨會很嚴格謹慎審視所有軍事採購，並沒有所謂杯葛國防預算，也沒有惡意刪除，這完全是造謠。

謝龍介說，希望美國的好朋友不要聽信執政黨片面之言，應該跟在野黨溝通了解。我國除了有駐美代表處，國民黨對美也有斷口，民眾黨主席黃國昌也剛從華府回來，那大家都經過溝通，這種出口轉內銷，然後獲取政治利益，這種手段已經不新鮮，相信都已經看得很清楚。

謝龍介強調，民意告訴立委要嚴格審查，編了這麼多預算，到底有沒有買到適合的武器，這點是要嚴格守住的立場，「國民黨團一定支持軍購，但不支持「凱子軍購」。

陳玉珍表示，在野黨並沒有刪除國防預算，一點二五兆的軍購特別預算之所以遲遲無法交付審查，是因為更重視軍人加薪案，執政黨卻遲遲不肯幫國軍加薪。幫國軍加薪費用不過數十億、百億，比起一點二五兆是九牛一毛，要鼓舞國軍弟兄的士氣，加薪是最實際、最直接的，應該排在購買軍事武器之前。

陳玉珍強調，並不是阻擋軍購，而是希望軍人加薪，以及警消人員退休福利獲得保障。中華民國是民主自由的國家，也是依照法律程序三讀通過這些法律，執政黨也應依法執行。