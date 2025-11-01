藍委吳宗憲提案不讓檢察官抗告 法界炸鍋：權力監督失衡

〔記者陳彩玲／台北報導〕民眾黨立法院黨團先前提案刪除「勾串共犯或證人」的羈押事由，全案尚未落幕，未料，曾任檢察官的國民黨立委吳宗憲再出招，提案增訂檢察官不得就審判中案件的羈押、交保等裁定提出抗告。對此，法界炸鍋認為「權力監督失衡」，也使訴訟上武器不對等，痛批吳宗憲的提案並非法律人基於制度的考量，而是政客以利益為導向的操作。

不願具名的公訴檢察官指出，法院審理案件時，檢方和被告都是「當事人」，若只不允許檢察官抗告，會有「權力監督失衡」問題，況且檢方抗告若無理，高院也不會支持，吳宗憲曾任司法官，卻因政治光譜不同提出此草案，明顯為了個案報復性修法，過頭保障被告權益。

另有檢察官認為，該草案與偵查階段的羈押程序割裂，偵查可抗告、審判卻不行，形成法律斷層與不一致性，這不是司法改革，而是情緒化解決對個案的不滿，若吳宗憲擔心檢方濫提抗告，應建立要件與程序，而非全面封殺，並批吳的提案並非基於制度的專業考量，而是政客以利益為導向的政治操作。

此外，許多法律學者也認為，現行制度在程序設計上並無明顯漏洞，檢辯已有完整的救濟機制，且就保障人身自由與正當訴訟程序，也已建立完善規範，並無修法必要，吳宗憲的提案讓法院在審判中免於被挑戰，其實是在削弱司法的可檢驗性。

根據議案關係文書顯示，吳宗憲、立委林沛祥提案，15名國民黨立委連署就刑事訴訟法第404條提案增訂第三項，「對於審判中關於羈押、具保、責付、限制住居、限制出境、限制出海的裁定，檢察官不得抗告」，並列出5點說明。

吳宗憲等人認為，現行檢方可以提出抗告的制度，破壞審檢分隸與公平法院制度，削弱法官獨立判斷的空間，為兼顧審判品質與人權，避免「無限抗告」淪為「無限施壓」，檢察官於起訴時應完備蒐證程序並詳列羈押理由，或親自蒞庭，向法院具體陳述個案逃亡或串滅證風險或替代處分的可行性。

