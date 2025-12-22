即時中心／徐子為報導



國民黨文傳會主委、立委吳宗憲今（22）日為護航赴中藍委，竟語出驚人稱「民進黨宣傳赴中會被活摘器官，那沈伯洋父親的器官還健在嗎」。對此，沈伯洋也親自回應，他指出藍營無法解釋，為何在如此敏感時刻，非要選擇奔向中國，而他們的應對方式，竟是問候立委家人的健康來轉移焦點。





沈伯洋在社群回應，國民黨無法解釋，為什麼在台灣面臨重大爭議的敏感時刻，非要選擇奔向中國。面對大眾合理的政治質疑，他們唯一的應對方式，竟然是問候立委家人的健康來詛咒、造謠、轉移焦點。



沈伯洋像藍委喊話：

廣告 廣告

1. 我老爸沒有預算審查權。

2. 我老爸沒有在見王滬寧。

3. 最惡劣的是你們還在造謠。我父親早在2019 年後，就在我的勸告下不再前往中國，而他2024年才從政。



沈伯洋痛批藍營，拿一個平民的身體健康甚至器官來惡毒嘲諷，你們對不起在中國的被害者，你們對不起這個國家。這不是監督，這是不折不扣的低俗言論。



他質疑赴中藍委，對於自己赴中的正當性，已心虛到只剩下人格毀滅這一招。身為立法委員，如果連做人的底線都守不住，要如何守護這個國家？



沈認為，在中國鋪天蓋地指定追殺他時，還講出這種言論，甚至一直擋我的赴中報備法案，要嘛就是你跟中共站在一起，要嘛就是為虎作倀，自己選一個。





原文出處：快新聞／藍委吳宗憲為護航同事赴中竟「胡扯綠委父器官還在嗎」 沈伯洋不忍了親自回應

更多民視新聞報導

翁曉玲稱明繼續擋《國防特別條例》 吳崢嗆：藍委訪中時間點令人難以理解

拚無罪？政治獻金案開庭 柯文哲喊：司法不可以選擇性適用

中國爆砸大錢收買海外網紅！「公子沈」曝也被問過 但...

