藍委告5大法官枉法裁判罪

國民黨團首席副書記長林沛祥（左二）、立委陳菁徽（左）、副書記長王鴻薇（右四）、立委盧縣一（右三）等，22日至台北地檢署按鈴提告大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥濫權瀆職、枉法裁判。（陳君瑋攝）

憲法法庭5位大法官19日判決《憲法訴訟法》修正條文違憲，國民黨立法院黨團22日赴台北地檢署告發謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥等5位大法官涉嫌枉法裁判等罪。立委徐巧芯點名尤伯祥，質疑他在判決指稱，立法院對大法官人事同意權，影響大法官權益，但尤伯祥也是經立法院同意才能當大法官，怎不覺得有問題？北檢將分案偵辦，但是「天下第一檢」敢不敢辦大法官，備受矚目。

不計另3人不同意見 藍批荒唐

憲訴法修正案於去年底獲立院三讀通過，賴清德總統已於今年1月23日公布，但呂太郎等5人排除3位不同意見的大法官，於19日作成判決，判定憲訴法修法違憲，立即失效，須回到修法前狀況。國民黨黨團昨日赴北檢告發，北檢受理告發後，因罪名枉法裁判為《刑法》瀆職罪的罪章，將分「他字案」指派檢肅黑金專股檢察官偵辦。

不過法界認為，司法實務上，枉法裁判罪很難成立，北檢曾依枉法裁判罪起訴前台灣高等法院法官高明哲，高明哲涉及前最高法院法官蕭仰歸關說其子肇事逃逸案，但高明哲最終無罪確定。民眾黨主席黃國昌則說，北檢絕對不會查，什麼時候偷偷簽結，社會也無從得知。

立委林沛祥稱，憲法法院違法判決，完全不是空穴來風，蔡宗珍、楊惠欽及朱富美等3名大法官提出不同意見書，證明判決荒唐，5名大法官直接將3人不計入開會總額，只由5人評議判決，違法亂紀、違憲亂政，破壞民主憲政。

若遭判刑 可處1至7年有期徒刑

立委王鴻薇肯定提出不同意見書的3名大法官是憲法法庭最後良知。她說，憲法法庭開會評議人數不足法定人數10人，卻逕行判決，若依修正前的《憲法訴訟法》規定也須三分之二，才能判決，因此憲法法庭5名大法官所作的「114年憲判字1號」判決違法，5名大法官帶頭違法，犯涉枉法裁判罪「有審判職務之公務員或仲裁人，為枉法之裁判或仲裁者」，依法可處1年以上、7年以下有期徒刑。

徐巧芯指出，3名大法官為守護憲法，秉持憲法良知，依據當天憲法法庭書記廳廳長所說，作出判決的5名大法官是按修正前的憲訴法，但依舊法開會人數也須達三分之二以上，也就是要6名大法官評議，結果5名大法官卻排除異己，宣稱5人開會全數同意判決違憲，如果這樣是合法，藍白立委在立院是多數，是否可排除綠委，直接開會通過罷免賴清德總統？

立委黃健豪說，如果可以將3名反對意見的大法官排除，《中華民國憲法增修條文》第5條「司法院設大法官15人」還有意義嗎？沒有任何授權、沒有任何民意基礎，呂太郎等人就定義5人代表全部，「真的是自以為神了吧？」

立院同意權影響權益 尤伯祥遭酸

徐巧芯質問，尤伯祥在判決指稱立院對大法官人事同意權，影響權益，但尤也是依據《憲法》增修條文規定，經立院同意才能當大法官，尤當時怎麼不覺得有問題？

徐巧芯強調，大法官不足額是賴清德迄今不依法提名大法官，先前賴提名的大法官人選，都支持廢死，但民意8成以上反廢死，因此國民黨立委不同意賴所提人選，憲法法庭作出死刑判決須「一致決」的實質廢死，就是這些大法官的判決。

立委吳宗憲也以社區管委會為例指出，若規約明定委員15人，開會須符合法定人數，卻因主委怠惰未補人，僅剩8人，其中5人強行開會通過重大支出，並將拒絕出席的3人排除在外，這樣的決議本質上就是違法亂紀，不具正當性。