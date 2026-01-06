藍委問為何不譴責美國？矢板明夫反問一句話

▲委內瑞拉總統馬杜洛5日早上在被押送的情況下準備出庭受審。 （圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國3日對委內瑞拉發動突襲軍事行動，逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，引發國際社會震盪，各國領導人也紛紛作出表態。有國民黨立委質詢時追問政府「要不要譴責美國侵略委內瑞拉」，對此，資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，國際政治從來不是道德沙龍，而是風險、實力與信任的計算，並直言「如果台灣在關鍵時刻選擇站在譴責美國的一邊，美方會如何看待台灣？」

矢板明夫在臉書上發文，提及了馬杜洛遭美國抓捕一事指出，針對美軍在委國行動，日本首相高市早苗4日發表聲明，未正面批評美國行動，而是著眼於局勢穩定與日本僑民安全。他強調，「這不是價值選邊，而是現實判斷」，並解釋日本受和平憲法制約，卻與美國有安保同盟，在此情境下，「不公開批評盟友」，就是日本能做到、也必須做到的最大限度務實。

他回頭點名台灣表示，近來在立法院出現的畫面令人憂心。他指出國民黨立委賴士葆在立法院質詢時，追問政府「為何不譴責美國」，與中國官方和官媒的論調高度重疊。他進一步稱，對台灣來說，問題不在於能不能討論國際法，而在於台灣此刻是否承擔得起「對最重要安全夥伴公開指責」的代價。「如果台灣在關鍵時刻選擇站在譴責美國的一邊，美方會如何看待台灣？這不是道德問題，而是生存問題。」

矢板明夫續指，去年底中國在台海周邊進行大規模軍事演習，對台灣構成直接威脅時，民進黨立院黨團提出譴責中共軍演的聲明，卻遭國民黨與民眾黨聯手封殺。當美國、日本與歐洲多個主要國家相繼譴責中國的軍事挑釁時，作為當事者的台灣，立法院卻未能形成一致立場。那已經讓國際社會對台灣的防衛決心產生疑問。」

最後，矢板明夫直言，「國際政治從來不是道德沙龍，而是風險、實力與信任的計算。」他表示，高市早苗的作法，是基於日本現實處境的務實戰略選擇，並進一步批評「台灣在野黨的作為，卻不斷在消耗盟友的信任，也在實質上傷害台灣的安全利益。這樣的代價，最終不會由某個政黨承擔，而是我們每一個台灣人要承受。」

