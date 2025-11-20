藍委問「日本有事」就「台灣有事」？林佳龍：這不一樣、考量台灣安全因應

外交部長林佳龍在立院外交及國防委員會備詢。 圖：張良一／攝

[Newtalk新聞] 中日關係因為中國反彈日本首相高市早苗談話緊張。國民黨立委徐巧芯今（20）日質詢時詢問，如果「日本有事」，中日發生軍事衝突，外交部會認為就是「台灣有事」、該採取同樣的軍事行動？外交部長林佳龍備詢時回應，「這不一樣的，我們當然基於台灣的國家安全考量去做因應」。

立法院外交及國防委員會今日邀請外交部部長林佳龍、農業部次長、衛生福利部次長報告「整合國家優勢輸出推動國際合作發展策略與進展」，並備質詢。林佳龍也於活動前受訪。

中ㄖ關係緊張今日引發多名藍綠立委質詢。對於日本首相高市早苗認為「台灣有事」就是「日本有事」，國民黨立委徐巧芯質詢林佳龍時詢問，如果「日本有事」，外交部會認為就是「台灣有事」嗎？如果日中發生軍事衝突，外交部會認為應該採取同樣的軍事行動手段嗎？

林佳龍則說，「這不一樣的，我們當然基於台灣的國家安全考量去做因應。當然第一島鏈都是彼此連動的」。

不過，徐巧芯則說，以釣魚台而言，中、日、台三方的立場就不一樣。在南海、東海是既合作又有競爭關係。只不過兩岸關係特殊。

徐巧芯追問，「我們會透過外交的方式與日本形成一個聯盟對抗中國大陸嗎？」

林佳龍說，「我們並沒有這個條約或集體安全的架構」。台灣跟美國有台灣關係法，這是一種比較準同盟，至於跟日本、菲律賓是沒有這樣制度的安排。台灣目前與日本都是二軌對話，或二加二的對話。

至於媒體屢屢報導林佳龍與國安會秘書長吳釗燮不合，林佳龍說，他很知道外交部權責，就是全力做好。至於有些媒體報導有不實就澄清，因為有些真的與事實出入。他有針對週刊報導抗議。

