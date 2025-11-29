藍委喊話 總統到立院即問即答

賴清德總統（中）29日出席2025總統與青年論壇「青春進行式，台灣未來式」活動，並與年輕學子合影。（姚志平攝）

賴清德總統日前宣布提出新台幣1.25兆元國防特別預算，國民黨立法院黨團首席副書記長林沛祥提出邀賴總統赴立院國情報告；賴清德總統29日表示，如果朝野黨團有共識又符合憲政程序，「我願意到國會就國政方針以及國防特別預算向人民報告」。不過林沛祥要求賴總統一定要「即問即答」，民進黨立委吳思瑤則表示，即問即答已被憲法法庭宣告違憲。朝野爭執，也為國情報告再添變數。

賴清德昨天出席「總統與青年論壇」，被媒體問到若立院邀請赴國會進行國情報告，賴清德表態，在朝野黨團有共識、又符合憲政程序兩原則下，願意到國會就國政方針及國防特別預算向人民報告，並爭取國會的支持。

廣告 廣告

總統府發言人郭雅慧表示，目前相關主張屬於個別立法委員的意見，若未來立法院朝野各黨團能形成共識，府方將在尊重憲政程序的前提下，與國會進一步溝通，研議後續可行的處理方式。

林沛祥昨表示，依照憲政程序，總統針對國家重大議題來立法院向全民報告，本來就是應該要走的程序。要報告的不光是1.25兆國防特別預算，還有2027中共準備武統台灣完畢這件事。期待賴清德到國會，跟所有國會議員報告跟討論。他若提案一定要即問即答，不可能讓賴清德來作秀。

林也質疑，目前據說有將近9000億的武器在美國還沒有收單回來，這筆爛帳如何解決，何時武器才能到位，這全都是賴清德應向全民說明的地方。民進黨立委吳思瑤則強調，總統國情報告即問即答已被憲法法庭宣告違憲。

立院國民黨團書記長羅智強說，希望賴總統按照立院通過的《立法院職權行使法》，到立法院兌現承諾做國情報告，並且接受立委的詢問。

對於是否期待賴清德赴立法院做國情報告；民眾黨主席黃國昌直言自己的態度沒有改變，「就是毫無期待」，如果總統來國會只是片面的要講自己的政治宣傳，不肯面對立委相關問題的回答，「自己留在總統府開記者會就好了」。

他指出，民眾黨的立場從未改變，要來立法院可以，請賴清德履行承諾，要不然請賴清德公開跟2300萬人民道歉，「說我2024年總統大選，我說了謊話」。