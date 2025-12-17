藍委嗆刪賴薪水 許智傑：薪水是人民給的
[NOWnews今日新聞] 行政院長卓榮泰日前宣布不副署《財劃法》，強調窮盡一切方法後只有這一途，對此引發在野立委群起反彈，藍委翁曉玲嗆聲要嚴審並刪減總統賴清德與卓榮泰薪水，對此立委許智傑回嗆，總統跟院長的薪水是人民給的，不是立法院給的，真正該被砍薪水，是尸位素餐不審總預算的藍白立委。
對於翁曉玲嗆聲要嚴審並刪減總統賴清德與卓榮泰薪水，許智傑表示，沒有任何正當理由就要砍總統的薪水，反嗆總統跟院長薪水是人民給的，不是立法院給的。
許智傑說，總統跟行政院長為了捍衛政策守護國家，國民黨就要以砍薪水要脅，真正該被砍薪水，是尸位素餐不審總預算的藍白立委。
