藍委大砍外交部1億421萬元媒宣經費 林楚茵轟：無恥數字遊戲與政治狡辯

記者詹宜庭／台北報導

立法院外交及國防委員會今（10日）繼續審查115年度中央政府總預算案關於外交部主管收支公開及機密部分。民進黨立委林楚茵指出，國民黨立委馬文君與翁曉玲竟然提案大砍外交部高達1億421萬元的媒宣經費，理由竟然是今年編的預算比去年「暴增377%」。她痛批，這完全是無恥的數字遊戲與政治狡辯，國民黨拿「被自己砍殘的數字」當基期，反過來指控今年正常編列的預算是暴增，根本是刻意要在國際上閹割台灣的聲音。

廣告 廣告

林楚茵表示，外交國防委員會審查外交部預算，一翻開提案書就發現，馬文君與翁曉玲竟然提案大砍外交部高達1億421萬元的媒宣經費，理由竟然是今年編的預算比去年「暴增377%」。她痛批，這完全是無恥的數字遊戲與政治狡辯，去年度外交部的媒宣費一開始就被藍白蠻橫聯手直接砍成「零元」，後來好不容易才追加2760萬元來勉強維持基本國際傳播。國民黨拿「被自己砍殘的數字」當基期，反過來指控今年正常編列的預算是暴增，根本是刻意要在國際上閹割台灣的聲音。

林楚茵指出，馬文君甚至宣布將所有媒宣經費提案「保留送協商」，企圖拉長戰線，這種在後方全面扯後腿的惡意，跟他們對待國防不對稱戰力一模一樣，國民黨先前在委員會刪光無人機發展預算，上週更在院會蠻橫封殺排除紅色供應鏈的特別條例，連送進委員會實質討論的機會都不給。

林楚茵嘆，藍白嘴巴說要守護台灣、要爭取地方產業發展與國際支持，私底下卻用盡政治手段，一隻手掐住高科技與防衛，另一隻手砍斷外交國際發聲，硬生生把台灣的「非紅供應鏈」與國際能見度往外推。

更多三立新聞網報導

藍白刑訴法11日排審！林楚茵轟「史上最挺罪犯法案」：替犯罪集團開綠燈

李四川越解釋火燒越大？鍾年晃再拋質疑：建案未完工先拿使照？

T-34墜毀釀2飛官殉職！顧立雄曝調查進度 林楚茵籲：檢討裝備汰換

「追蹤器案」大翻車！林楚茵嗆尹乃菁潑婦罵街：國民黨出來洗門風道歉

