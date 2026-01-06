藍委大砍文化預算！李昂諷「拿要飯的碗」到法國「遭中國杯葛」...直言「政府高喊要世界認識台灣」不能只靠國際友人的善意

國民黨立委陳玉珍去年（2025）提案大幅刪減文化預算，更指稱文化界應「丟掉那隻要飯的碗」，引起爭議。對此，作家李昂昨（5日）指出，她「拿要飯的碗」去到法國，做國際交流。她說，「政府一直高喊要讓世界認識台灣，著重、要作大外宣，但國際活動本就該與外國平等進行，該有的規矩不能少，不能一再只靠國際友人的善意」。

李昂昨日於臉書發文表示，去年有立委大刪文化預算，稱文化人是「拿著要飯的碗」向政府要補助，結果引來上千名作者聯名抗議這樣的污辱，以及抗議文化預算遭刪減。

李昂提及，去年初正值在中興大學的「李昂文藏館」，向文化部申請將「鴛鴦春膳」改編為漫畫。她表示，由於小說不久前剛在法國出版，再加上漫畫，可以相輔相成的以文化形式讓國際知道更多的台灣。

李昂續指，「我們也獲得『里昂第三大學』的意向書，出版後到法國介紹漫畫，好促進法文版漫畫的翻譯出版」。她表示，「喜歡漫畫的年輕讀者，一直是我們的目標」。

不料，李昂點出，在文化部遭「凍結」預算的情況下，「我們實際拿到的50多萬元，只夠付漫畫家酬勞、編輯費和一場在『李昂文藏館』半面牆的小小展出」。她表示，「鴛鴦春膳」漫畫如期在台灣出版，「但根本沒有經費屨行寫在申請書裡與里昂第三大學的約定，違約會有相當後果」。

李昂說，在這樣的情況下，只能靠自己，「我在法國出版5本書，認識的法國朋友們，知道了我的困境，大力伸出援手」。李昂說，他們全然無涉台灣紛擾的政治，也對當前的台灣立法院沒什麼瞭解，「只在文化推廣上，站出來相助」。

李昂表示，後來他在法國的一個星期內，舉辦四場演講，包含由里昂第三大學教授Gwennaël Gaffric安排舉行的「里昂第三大學」、「亞洲文化博覽會」Japan Touch／Salon de l’Asie，以及由Marie Laureillard教授安排的「法國高等社會科學研究院」EHESS、「法國十大」。李昂說，大學和研究機構，「我因為在國際出版書經常作演講，以後有機會再談」。

不過，李昂提及，參與里昂的「亞洲文化博覽會」，「連這樣的文化活動，中國都來杯葛」。她說明，舉辦了二十幾年，這活動以漫畫為主，「這年主賓國是台灣，我因為《鴛鴦春膳》法文版與漫畫被邀請，主辦者告訴我看了我的小說很喜歡，來台拜訪期間，要找小說裡的『鹿城』，但地圖上找不到」。

李昂指出，「我告訴他，這是小說裡虛構的地方，原型從『鹿港』可見一斑，他聽了哈哈大笑」。李昂說，台灣既是主賓國，還在手冊的封底印了全版八家將的彩圖。「但除了我從台灣來，還有原在法國的漫畫家林莉菁，並沒邀其它漫畫家來，也沒有台灣的漫畫書展、賣」。

李昂點出，台灣作為主賓國，卻只給里昂在地的台灣協會一個小小的免費攤位，外加作一場珍奶、鹽酥雞示範。她表示，雖然這個活動原就集中Japan Touch，「但我們作為主賓國，也不該只如此，稍一探究，知道中國杯葛，不僅不能用國旗，也沒能和巴文中心等官方文化單位合作，活動也受限」。

李昂說，大概也因此，里昂在地的台灣協會在攤位上掛了一幅不小的國旗。「因為是個別攤位，中國再要如何，在自由民主的法國，也無可奈何」。她表示，這是個在大展覧館舉辦，兩天男女老少來cosplay，數萬人進出的大活動。「法國人一向在意漫畫，我們已受邀作主賓國，卻失掉向他們推廣宣傳台灣漫畫，十分可惜」。

李昂指出，這次法國行，全部都是她自費，完成四場演講，向文化部交差足足有餘，「但如果問我下次是不是還要費盡心力，向國外單位取得合作意向書？我會說，打死我都不敢」。

李昂說，「首先，經費申請上完全沒有保障，被刪減、凍結完全沒準，沒錢作活動，如何收拾善後？作國際交流，牽涉的可是大筆經費！」她續指，再者，政府一直高喊要讓世界認識台灣，著重、要作大外宣，「但國際活動本就該與外國平等進行，該有的規矩不能少，不能一再只靠國際友人的善意」。最後，李昂坦言，「老實說，再有下次，我也沒有能力『拿要飯的碗』，向外國友人開口了！」

（圖片來源：李昂臉書）

