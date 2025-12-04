即時中心／黃于庭報導

黃金買賣企業「聖石金業」涉嫌非法吸金，該公司標榜「低於國際現價」販售黃金，吸引眾多投資人上門，然而合約期滿卻無法拿回應有報酬，驚覺有詐。北檢發動搜索，拘提董事長邱嬿妤等30人到案，邱女訊後以500萬元交保。不過據了解，該公司因不滿遭警方「烏龍阻詐」，曾透過國民黨立委林思銘「介入協調」，要求其公開道歉，再度引發外界質疑「關說」。

根據《自由時報》報導，今（2025）年3月聖石金業的業務員陪同68歲陳姓婦人，前往某銀行臨櫃轉帳28萬元，行員為了保險起見，通報員警到場，而員警認該案為常見詐騙手法，並將「反詐騙宣導」新聞稿發給媒體。

聖石金業事後感到不滿，認為警方此舉「損及商譽」，不僅揚言提告，還經由林思銘居中協調，要求警政署詳細查證。因當時具體事證尚不足，分局便發布新聞稿致歉平息爭議。

快新聞／又是你？聖石企業涉違法吸金「千人遭詐」 這藍委竟曾要警方道歉

國民黨立委林思銘。（資料照／林思銘國會辦公室提供）

據悉，聖石金業近年主打「低於國際現價」販售黃金，最高折扣高12%，吸引眾多投資客上門，並宣稱保證回購；然而投資人控訴，合約期滿後卻拿不回應有黃金、現金，驚覺落入詐騙陷阱。

檢警追查，緊急凍結該公司名下房產、土地、帳戶資金與黃金現貨，同時查扣逾50公斤黃金、勞斯萊斯、超跑等名車，將作為返還被害人損失依據；並於本（12）月1日發動搜索，拘提董事長邱嬿妤夫妻以及多名幹部、業務等30人到案。

訊後邱女依涉犯《銀行法》重罪，以500萬元交保，並限制限制出境出海、配戴電子腳鐐，其夫蔡承翰同樣諭令500萬元交保，其餘幹部則以30至200萬元不等交保。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／藍委太扯！聖石金業涉違法吸金千人遭詐 「他」竟曾要警方道歉

