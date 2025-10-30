藍委失言！陳雪生籲開放高登島觀光 竟稱官兵寂寞「可能變同性戀」

立委陳雪生質詢。廖瑞祥攝



國民黨立委陳雪生過去曾因在立法院議事攻防時，用肚子連頂三次民進黨立委范雲的背，還嗆「用肚子不會懷孕，所以不是性騷擾」，最終成為「法院認證性騷犯」，事後國民黨還稱將請陳雪生接受性平課程；不料陳雪生今日（10/30）在立法院交通委員會上又出現失格發言，在呼籲觀光署和國防部繼續協調開放馬祖高登島觀光時，語出驚人表示高登島上才20幾個官兵，「日子一久，（變成）同性戀都有可能啦。」讓觀光署長陳玉秀當場露出難以置信的表情。

立法院交通委員會今日針對「旅宿業歇業缺工振興」進行報告並質詢，觀光署指出，為行銷觀光圈，已整合北中南東4個觀光圈，並搭配離島3個觀光圈進行推廣。陳雪生對此指出，馬祖旅宿業十分慘淡，觀光不如預期，還有缺工問題，「馬祖的高登島雖然是國防部權責單位，既然金門大膽、二膽島都開放觀光，觀光署能否發文給國防部研議？」

陳雪生續指，高登島上目前兵力僅有2、30人，「守這座島有什麼意義？」並強調應開放登島觀光，希望觀光署能與國防部協調。陳玉秀回應，過去曾兩度行文國防部，並拜託軍方協調，不過都未有成果，未來將持續和國防部協調，也請交通部一起協助。

不料陳雪生竟語出驚人，表示島上20多個官兵也相當寂寞，「日子一久，（變成）同性戀都有可能啦」。此話一出，陳玉秀表情顯得相當驚訝，氣氛有些尷尬。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

