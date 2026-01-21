藍委嫌總統春聯「誰要誰拿」！引爆社群互嗆

▲國民黨立法委員林倩綺上社群和網友互嗆。（圖／記者朱永強攝）

[NOWnews今日新聞] 農曆新年將近，政治人物的春聯樣式紛紛揭曉，國民黨立委林倩綺昨（21）日發文表示收到一疊總統賴清德的春聯，接著說：「誰要誰拿去」。她發文一出，立刻被網友罵翻：「沒品」、「格局小」、「無名立委」等，而林倩綺竟仍冷回網友：「愛拿不拿隨便你」。

林倩綺昨發文：「昨天收到一疊賴總統的春聯，誰愛誰拿去。（青鳥留言+1，我多送一張）」引來大批網友怒罵，認為她「格局做小了」、「真的很沒禮貌」、「愛戰網友的無名立委」等。

廣告 廣告

網友在林倩綺發文底下紛紛指出：「立委做成這樣也是滿沒品的，沒聽過綠的拿到藍營春聯會這樣講話」、「送賴總統春聯大概是你唯一政績」，也有網友建議：「做個有風度的人，發公告開放讓民眾索取，不必要說話這麼沒水準」。

不過，面對網友怒罵，林倩綺回覆：「多印也不會給你」、「我們還住在同個土地上，你可能要忍一下了」、「愛拿不拿隨便你」等語，讓網友都相當傻眼。

在 Threads 查看

更多 NOWnews 今日新聞 報導

陳亭妃拒切割「黑面」！多年政治盟友郭信良弊案纏身一次看

未簽挺憲派3點協議！他直言陳亭妃是否「切割這人」將成勝選關鍵

賴瑞隆非藍營最強敵手？他分析1事指：柯志恩的機會在這