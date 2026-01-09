藍委年末聚餐 韓國瑜期勉新會期繼續並肩作戰

國民黨團今（9日）舉辦年末聚餐，書記長羅智強出面轉述。（陳薏云攝）

國民黨團今（9日）舉辦年末聚餐，會中特別邀請立法院長韓國瑜出席。書記長羅智強出面轉述，韓國瑜在席間特別鼓勵藍委，覺得黨團都很辛苦，這一年大家並肩作戰，但也有很多收穫，勉勵大家來年新的會期，繼續並肩作戰。

對於今日黨團的聚會，羅智強表示，今天的餐敘很輕鬆，主要就是黨團快要結束了，所以大家就有一些交流，對於過去、現在、未來都有些展望及期許，今天有特別邀請正副院長韓國瑜跟江啟臣，就是一個會期末的聚會，那也相互交流情感，所以還蠻愉悅的，大家都是就是很輕鬆融洽。

媒體問，有談到國政上的事情或是總預算嗎？羅智強指出，今天倒沒有特別提到什麼議題，今天大家談話都是相對是比較輕鬆，而且重要的議題都會在黨團大會討論，所以今天的場合純粹就是大家相互軟性的交流。

至於韓國瑜是否有大家一些期許？羅智強先笑說，「馬上幸福」，這是韓國瑜的春聯。當然韓國瑜是覺得黨團都很辛苦，兄弟姐妹都很辛苦，這一年大家並肩作戰，雖然有辛苦的一面，但也有很多的一些收穫，所以這是勉勵大家來年新的會期，大家就繼續並肩作戰。

