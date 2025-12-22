藍委廈門宴見國台辦遭質疑 陳玉珍回擊：大型台商宴會有官員正常

陳玉珍透露，每次台商協會都有國台辦官員參與。（資料畫面）

翁曉玲等國民黨立委，上週末赴中國參加廈門台商協會活動，據悉現場有國台辦經濟局副局長等官員與會，引發外界關注。國民黨立委陳玉珍對此證實，並強調國台辦官員出席台商活動是「非常正常的事」，兩岸關係冰封之際，溝通與融冰至關重要，不應因政黨的政治操作而退縮。

陳玉珍指出，廈門台商協會每年都會舉辦此類活動，規模相當龐大，現場席開1、200桌，參與人數達1、2千人。她強調，這就是一個單純關心台商的聚會，「並非鬼鬼祟祟，而是光明正大。」

針對國台辦官員出席一事，陳玉珍解釋，國台辦經濟局負責台商系統的溝通與事務處理，根據活動規模派員參加是常態。她直言：「這本來就是他們的工作，不需要大驚小怪，更沒有什麼不可告人之事。」

陳玉珍進一步分析，當前兩岸關係嚴峻，甚至被形容為「兵兇戰危」，正需要有人願意努力去溝通、融冰。她提到，連美國也不希望台灣與中國完全斷絕往來，政府應正視台胞就學、台商經商的實際需求。陳玉珍強調，若兩岸持續斷絕往來，對台澎金馬的處境反而不利。對於民進黨的批評，她則表示：「我們是為了台商與兩岸和平努力，不會因為被扣帽子就退縮。」

國民黨文傳會主委吳宗憲也出面護航，他以過去擔任檢察官時接待外國同僚為例，強調政府官員出席公務相關會議是國際常態。他指出，在其他國家參加台商活動時，當地的市議員、市長也常在場，這代表對經濟運作的關心。吳宗憲更從邏輯面質疑所謂的「統戰指令」說，他諷刺道，如果要下達重要機密指令，隨便用通訊軟體即可，「誰會在 1、2 千人的公開餐會上做這種事？」他呼籲外界理性看待兩岸正常的經貿交流，不應過度政治解讀。





