藍委廖先翔父佔國有地蓋停車場撈錢 遭抓包「急刨柏油、繳補償金」仍被起訴

[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導

國民黨立委廖先翔父親、曾任新北議員的廖正良，遭爆在汐止水源段共4筆國有地私自蓋停車場從中獲利，涉嫌違反竊佔罪，士林地檢署現已提出公訴。

廖先翔的父親廖正良遭爆占用國有地蓋停車場牟利。（圖／廖先翔臉書）

起訴書顯示，廖正良在知道汐止水源段4筆土地為國產署及公路局所管理之國有地的情況下，仍於2021年起逕自鋪設柏油蓋停車場營業，藉此牟取私利。廖正良在受訊時承認犯行，而檢察官也已透過地政事務所丈量圖、警方履勘照片、公務用地謄本等資料確認其行為構成竊佔罪。

儘管廖正良緊急在偵查過程中拆鐵皮、刨柏油，同時繳納占用國土的補償金，不過檢方認定不法占用行為仍是事實，故依法起訴，並請法院判處適度刑罰。

本案起於選舉期間的媒體披露，士林地檢署當時分成兩案偵辦。檢方今年初多次前往汐止茄苳路、新台五路周邊，會同相關機關實地複丈，先確認廖先翔父親名下使用的13筆地號並未侵占國有土地，因此在去年12月對該部分作成不起訴處分。不過，水源段另有4筆土地存有占用疑義，檢方遂另案持續調查。經追查後認定其使用情形確實已侵害國有財產，最終形成此般起訴結果。

廖正良在2015年也曾因違建關說被檢方以貪污治罪條例起訴，該案現在仍於高等法院更審中，而今又因占用國土再次遭到起訴，引發外界對於其法律爭議的高度關注。據《ETtoday新聞雲》報導，廖正良回應，他在獲悉水源段另4筆土地落在國有地後便立刻拆除相關設施並繳交補償金，並沒有竊佔之不法意圖。

