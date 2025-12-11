藍委廖先翔父又因「占國有地蓋停車場牟利」遭起訴

社會中心／新北報導

國民黨立委廖先翔父親，涉占用汐止水源段4筆由國產署、公路局管理的國有地遭起訴。（圖／翻攝自廖先翔臉書）

國民黨新北市第12選區立委廖先翔與父親、前新北市議員廖正良之前才被控於竊占新北市汐止區國有土地等罪，後續士林地檢署偵查終結，雖認定犯罪嫌疑不足將2人處分不起訴，沒想到，現廖正良又因4筆國有地占用被提起公訴。

廖先翔與父親廖正良先前遭國有財產署北區分署告發，明知汐止石硿子段528、529號地號土地屬國有，仍於2023年11月1日前動工興建建物，並在與兄弟共有的山坡地保育區土地上開挖整地、設置水泥鋪面及水池，違反土地使用規定，甚至疑以不實文件向汐止區公所及汐止戶政事務所申請水電與門牌編釘。

士林地檢調查後，發現528、529號土地在2023年12月14日才完成國有地登記，涉案建物興建時間早於登記日，且該地與廖家共有土地緊密相連，不排除有誤蓋越界的可能，欠缺竊佔國有地的主觀犯意與客觀要件。

山坡地保育區部分，因土地屬廖正良與胞兄弟共有，不符「他人或公有土地」的構成要件，雖確有違反《區域計畫法》部分，但廖正良已拆除主要水泥建物並申請合法化，且曾配合農業局改善，無證據顯示其故意違反。

至於行使偽造文書部分，檢方函詢自來水公司、台電及汐止區公所，均查無水電申請紀錄，門牌則依規暫編且經承辦員實地勘查核發，申請人亦非被告二人，因此不符《刑法》使公務員登載不實或行使偽造文書罪的構成要件。檢方因此認定，無足夠事證證明廖先翔、廖正良涉犯竊占、違法占用山坡地與偽造文書，處分2人不起訴。

沒想到，廖先翔的父親、前議員廖正良如今又被指控，自2021年起，明知無權使用，仍占用汐止水源段4筆由國產署、公路局管理的國有地，鋪設土石與柏油經營收費停車場牟利；士林地檢署比對丈量圖與現場照片後，認定涉犯竊佔罪，因此就這4筆國有地占用部分提起公訴。

