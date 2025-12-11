藍委廖先翔父親廖正良涉竊遭起訴 佔4筆國有地變停車場牟利

國民黨立委廖先翔的父親、前新北市議員廖正良近日遭指控，明知汐止水源段4筆由國有財產署及公路局管理的國有土地，卻自2021年起鋪設土石、柏油並經營收費停車場牟利，涉嫌竊佔國有地。

調查期間，檢方查明遭指控的13筆地號中，有9筆並非國有土地，予以不起訴；但其中4筆國有地確實涉及竊佔行為，士林地檢署今（11）日上午偵查終結，依竊佔罪嫌起訴廖正良。

※未經判決確定者，應推定為無罪

責任編輯／蔡尚晉

