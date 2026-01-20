藍委建議赴美投資「1比1回台」 林濁水拿「台積電投資比例」反酸

台美關稅談判於上周拍板定案，台灣最終爭取到15%且不疊加的關稅待遇，交換條件是台灣對美直接投資2500億美元，以及由政府提供2500億美元的信用保證，然而，龐大的對美投資金額引發各界熱議。國民黨立委賴士葆建議，因應半導體產業可能大舉赴美投資，他主張企業「在美國投資1塊錢，就要投資台灣1塊錢」。對此，前立委林濁水指出，台積電早在日前法說會中說明，新年度蓋廠預算5、6百億中的75%花在台灣，花在美國的只和在日本、德國的分享25%而已。

賴士葆昨（20）日在記者會表示，台灣GDP僅約日本的5分之1，但對美投資金額卻與日本相當；南韓GDP是台灣的2倍，對美投資約3500億美元，而台灣卻以5000億美元換取15%的關稅。他進一步提到，去年台灣對美出口約2000億美元，減少5％關稅就是100億元美金，等於是少付100億元美金，付出投資5000億元美金的代價，晶片與半導體要移往美國。

賴士葆強調，因應整個半導體產業搬到美國，他主張企業若在美國投資2500億美元，也應等額投資台灣2500億美元，投資標的可聚焦於總統賴清德力推的「信賴五大產業」，包括半導體、人工智慧（AI）、軍工、安控（安防與資安）及次世代通訊等領域，以確保台灣的長期投資動能。

針對賴士葆的主張，林濁水在臉書發文指出，台積電法說會早已經說，新年度蓋廠預算5、6百億中的75%花在台灣，花在美國的只和在日本、德國的分享25%而已。他直言，「那豈不是已經比『賴大企管教授委員』嚴格要求的1比1標準，加碼3倍在投資台灣了？既然如此，建議『賴大企管教授委員』在大大放心之餘，何妨稱讚一下台積電？」

