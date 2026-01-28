藍委徐欣瑩拚初選 民調獲民眾黨支持者認同

藍委徐欣瑩拚新竹縣長黨內初選，公布民調表示獲得民眾黨支持者認同。（本報資料照片）

隨著2026年百里侯之爭逐步加溫，新竹縣長選情出現最新變化，28日一份最新民調顯示，國民黨立委徐欣瑩在多項選戰情境中皆呈現領先態勢，不僅在藍綠對決中穩居上風，更在國民黨內部支持度上展現壓倒性優勢。

該份調查針對新竹縣年滿20歲民眾進行，在最受矚目的藍綠一對一對決中，徐欣瑩以39.3％的支持度，領先民進黨潛在對手竹北市長鄭朝方的33.8％，雙方差距達5.5個百分點。值得注意的是，若國民黨改推派其他人選，選情則轉為落後局面。數據明確反映出，在新竹縣多元的選民結構下，人選本身的吸引力已超越政黨標籤，成為決定選戰勝負的關鍵。

廣告 廣告

在黨內整合方面，徐欣瑩的優勢顯著，民調中問及誰最適合代表國民黨參選時，徐欣瑩獲得43.6％的支持，大幅領先黨內其他競爭者近18個百分點。

有分析指出，此落差顯示藍營基層對人選已具高度共識，徐欣瑩在跨黨派吸引力上也表現亮眼，特別是獲得高度比例的民眾黨支持者認同，整合非綠陣營的選票具備優勢。

該份民調於1月24日至26日進行，訪問戶籍設於新竹縣、年滿20歲以上民眾，有效樣本1074人，在95％信心水準下抽樣誤差不超過正負2.99％，並已針對性別、年齡、教育程度及行政區加權。

【看原文連結】