藍委徐欣瑩放話黨中央 若與民意做對她將不受黨內束縛

徐欣瑩30日喊話黨中央，若黨與民意做對，她將義無反顧，不再受限於黨內不公體制的束縛。（徐欣瑩辦公室提供／邱立雅竹縣傳真）

中國國民黨中央及新竹縣黨部，近期擬定之新竹縣長初選「七三比」（70％民調、30％黨員投票）作業模式，立委徐欣瑩認為黨中央刻意袒護陳見賢，對此表達嚴正抗議。陳見賢辦公室則回應，會遵照國民黨初選機制，登記參選，爭取黨的提名。

徐欣瑩指出，國民黨過去在多個縣市之所以能重返執政，靠的是貼近民意、推出最具勝算的候選人。徐欣瑩強調自己民調始終領先，若黨中央執意護航特定人選，無視新竹民意，將堅持與縣民同行，將最終的決定權交由全體縣民決定。

徐欣瑩指出，此次新竹縣長初選，黨中央與地方黨部執意強推極易受人為操縱的「三成黨員投票」，利用封閉的組織動員，讓特定候選人在民意落後的情況下，藉由「組織票」翻盤。這種「七分明、三分暗」的制度，就是不折不扣的黑箱作業。

徐欣瑩強調，陳見賢長年兼任縣黨部主委，黨中央刻意袒護陳見賢，恐將使得新竹縣成為年底大選的關鍵破口。徐欣瑩強調，自己始終穩居領先地位，支持度來自於新竹縣民對徐欣瑩專業與操守的肯定，而非派系的利益交換。

徐欣瑩向國民黨中央提出嚴肅呼籲：回歸公平、公正、公開的初選機制，若黨中央執意與民意對作，她將義無反顧，不再受限於黨內不公體制的束縛。

對此，陳見賢辦公室則回應，會遵照國民黨初選機制，登記參選，爭取黨的提名。

