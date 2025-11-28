藍委憂綠借力使力 影響2026選情

藍委王鴻薇表示，綠營擬配合民團推動法案複決公投，「有當時大罷免的既視感」。圖為年初綠營針對國民黨立委發動大罷免，1名民眾高舉旗幟。（本報資料照片）

藍白日前聯手恢復公投綁大選，至今卻沒有欲推動的公投案，反倒是綠營撿到槍，配合民團推動法案複決公投。藍委王鴻薇直言，分析目前綠營在網路上的操作，「有當時大罷免的既視感」，後面有股力量在大串聯，想打大罷免延長賽。也有藍委不滿直言，黨內沒有公投案子卻倉卒三讀《公投法》，反讓綠營借力使力，2026選情將更複雜難料。

王鴻薇昨表示，這些公投本來只是個別團體行動，但隨著公投綁大選，立院民進黨團又喊出「更大的民意」，想借力使力透過公投把立法院修的法律全部否決，可以配合青鳥、民團能量，輔選明年地方九合一選舉。

廣告 廣告

王鴻薇大膽預測，民進黨接下來會發文切割，說公投是公民自發，但行政院長卓榮泰帶著部會首長舉辦「人民是頭家宣講2.0」，賴清德發文全黨挺公投，最後全台「公投團體」到處流竄，與民眾發生衝突，行政院官員帶頭造謠在野黨，民進黨脫下面具全力支援，「滿滿的大罷免既視感」。

藍委羅廷瑋則說，尊重民團行使公投權利，但請他們一定要站出來，譴責當初不想公投綁大選的政黨，也就是民進黨。

不過，藍營目前並無公投提案，不具名藍委憂心恐怕影響九合一大選。該藍委透露，當時確定要闖關三讀公投綁大選，決定很倉卒，黨內也沒提出可行的公投案題目，而民團、青鳥操作的公投案則是今年2月就提出，現在開始衝刺連署，加上綠營幫忙，成功機率不低。

該藍委指出，如果藍營來不及提公投案，反而綠營一堆公投案，勢必影響2026選舉，過去地方選舉都是「選人」為重，較少意識形態，但若是公投綁大選，會逼每個候選人都必須對公投表態，「選情難保不會產生奇怪的化學反應」。

另位不具名藍委坦言，通常黨內要發動公投題目，都是由黨中央、智庫發動，黨團則是協助執行，「但目前完全沒有消息」。