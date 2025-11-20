藍委憂鄭麗文成「洪秀柱2.0」 學者指恐衝擊明年地方選舉
國民黨主席鄭麗文上任後的言行引發各界關注，國民黨立委大多採取「冷處理」，不願多作評論，但不免擔憂鄭麗文若繼續朝「洪秀柱2.0」方向邁進，恐悖離台灣主流民意。學者則認為，鄭麗文拋出具爭議性且吻合中共對台立場的兩岸論述，對於黨內有意投入明年地方選舉的「小雞」將造成極大壓力；而鄭麗文反對提高國防預算的立場也恐怕無助於國民黨對美關係發展。
國民黨主席鄭麗文在競選前展露敢直球對決民進黨的氣勢，獲得深藍族群青睞，最終勝選。鄭麗文自11月1日全代會走馬上任後，接受德國之聲專訪，面對記者犀利提問，再度展現其敢戰風格，但也因說出「普丁不是獨裁者」等言論引發爭議；此外，鄭麗文日前出席白色恐怖受難者秋祭活動，悼念共諜吳石， 更掀起輿論譁然。
黨內憂背離民意 對鄭麗文言論冷處理
談到鄭麗文掌舵國民黨後的表現，多名國民黨立委神情凝重、欲言又止。一名不願具名的國民黨立委表示，鄭麗文在競選期間拋出「讓台灣人自豪說我是中國人」，及不理會外在觀感執意悼祭吳石等言行，凸顯鄭麗文就是「洪秀柱2.0」，若繼續朝此方向前進，恐怕完全背離台灣的主流民意。
該立委並提到，由於鄭麗文身邊聚集深藍及紅統等激進分子，對黨籍立委而言，寧願以不理會的姿態應對鄭麗文，也就是「妳愛講給妳講，反正我不買妳的單就好」；而國民黨立委目前看來就是「妳走妳的，我做我的」，不會特別幫鄭麗文背書，再度回到實質上的「黨團自主」。
另一名不具名的國民黨立委則認為鄭麗文從名嘴變成黨主席後，應快速轉換角色。他指出，其實黨主席不需要太多聲量，但對於重要議題的發言應和人民站在同一陣線，比如關切縮小貧富差距等民生議題；且政黨就是選舉機器，若想勝選，黨魁要盡量降低犯錯的機率，除了要爭取藍營支持，更要設法獲得中間選民的支持。
另外，有國民黨立委直言黨主席的角色是要為有意投入選舉的黨內同志加分，而不是造成困擾；但也有人認為應再給鄭麗文一段時間，目前還在觀察期。
「鄭在前面飛 選將魂在後面追」 恐衝擊明年選舉
東吳大學政治系兼任助理教授張元祥表示，面對明年地方選舉，國民黨內希望強化基層組織及候選人能力，但鄭麗文上任後對兩岸及國防等議題發表的看法似乎打亂候選人的選舉節奏，甚至基層出現「投給某某某，就是投給鄭麗文」的文宣。
張元祥說，雖然黨中央稱已聽到各界聲音，但後續是否會有所調整，展現「大部隊作戰」模式，而非「鄭麗文一人在前面飛，選將拚命在後面追」的窘境，值得觀察。張元祥：『(原音)對於很多選將來講，當然這是一場不一樣的黨主席、不一樣的選戰，大家當然會覺得有點擔心，然後跟自己的(選戰)節奏其實也會有一點點的不一樣。所以現在地方常常流傳一句很有趣的話，叫做鄭麗文人在前面飛，然後國民黨的選將魂在後面追，大家都不曉得鄭麗文到底明天會講什麼或是又拋出什麼議題，大家都非常緊張。但是我覺得對於選舉來講，黨中央跟地方這些選將一定是要密切合作。』
東海大學政治系教授兼主任張峻豪也指出，鄭麗文上任後，拋出深具爭議的兩岸論述，且該論述幾乎吻合中共對台立場，對黨內有意角逐明年地方選舉的「小雞」造成極大壓力。張峻豪：『(原音)包含一國兩制、包含一個中國原則，或者是在所謂的兩岸統一的這個概念上面，其實都把它踩得非常的清楚。那這個清楚的情況之下，我想跟國民黨舊有的在九二共識之下尋求一個模糊的空間，或者是在選舉的時候盡量不要去跟中共靠得這麼近，我想這個當然會對於現在要選舉的這些地方首長、甚至地方議員一定會帶來非常大的壓力。』
政治大學政治系合聘教授蕭怡靖則認為，鄭麗文稱普丁不是獨裁者而是民選領袖，以及其悼祭吳石等言行，顯示鄭麗文的史觀跟大多數台灣民眾所認知的史觀不同，因而引發爭議，恐不利國民黨未來發展，從明年地方選舉的結果便可觀察鄭麗文的兩岸論述能否被台灣多數民眾接受。
學者：國防預算言論無助對美關係發展
鄭麗文除了兩岸論述引發各界討論，她反對國防預算增加至GDP 5%，並主張台灣不是提款機，應有合理國防預算，而非不斷升高軍備競賽的立場，也引發美方關切。
蕭怡靖認為這反映部分台灣民眾擔憂美國不會協助台灣。至於是否進而影響國民黨與美方的互動，他則覺得未必如此，因為國民黨跟美國的溝通管道不會只有鄭麗文這條線，但鄭麗文這番論述確實無助於對美關係發展。蕭怡靖：『(原音)所以目前說她的一些言論就足以代表國民黨，或者是足以影響國民黨跟美國的關係，我覺得這都有點太早下定論了。但你說她會不會不利美國跟國民黨之間的關係？我覺得應該是說至少不會…目前看起來是沒有什麼正向的幫助，但是會不會嚴重到說影響了國民黨跟美國之間的互動，我覺得未必如此。』
不過，張峻豪指出，相較民進黨向國際展現跟民主同盟國家合作、對抗威權的立場，鄭麗文稱普丁不是獨裁者的言論形同跟威權站在一起。 他認為美方不僅要了解國民黨對於國防預算的立場，更關切國民黨是否會實際阻擋國防預算，若真是如此，恐降低美方對國民黨的信任。
鄭麗文路線、藍白競合 成明年選舉變數
鄭麗文接掌國民黨後，首要任務即是迎戰2026年地方選舉，除了國民黨自身品牌形象是成敗關鍵，藍白合作與否也是一大變數。
在鄭麗文與民眾黨主席黃國昌會面後，被點名將參選宜蘭縣長的國民黨立委吳宗憲正面看待兩黨的整合，但強調必須保有主體性。吳宗憲：『(原音)兩黨在談的時候，一定是會提出各自的想法、彼此尊重，然後最後進行協商。我覺得協商就是…最好當然是能夠達到共識，那如果沒有辦法有共識的協商，那就是看有沒有辦法各退一步，然後雖不滿意但能接受。』
張峻豪則表示，藍、白黨魁高峰會看來是鄭麗文和黃國昌各自衝高聲量，距離選舉布局或兩黨未來的合作恐怕還有一大段距離，尤其在民眾黨聲勢逐步下滑的情況下，國民黨是否還會和民眾黨合作，也存在討論的空間。
以「世代交替」訴求為號召當選國民黨主席的鄭麗文，上任後的一言一行都備受關注，尤其對於兩岸及國防的論述恐成為國民黨迎戰明年選舉的定時炸彈。鄭麗文是否會調整路線、國民黨要如何尋求黨內共識、強化對美溝通，以及藍、白兩黨在選舉中又該如何分進合擊，都攸關國民黨未來發展以及將走向何處。
