藍委批不副署是獨裁 黃帝穎反嗆法盲「有人創首例」：應問郝龍斌

針對藍營批評卓榮泰拒絕副署是獨裁，黃帝穎反批「法盲」，直言當年郝柏村也曾拒絕副署，並表示國民黨是在掩飾不敢提倒閣心態。資料照，李政龍攝



行政院「財政收支劃分法」覆議案日前遭立院否決，針對立院近日通過財劃法、停砍年金等法案，總統賴清德日前邀請同黨立委開便當會後，府院高層拍板「不副署、不公布」，引起國民黨立委批評行政院長不副署立院通過的法案是獨裁。律師黃帝穎對此反嗆國民黨有「三大法盲問題」，並強調閣揆行使不副署權首例，是行政院前院長郝柏村，「國民黨立委應該先回去問問同黨的郝龍斌。」

針對國民黨痛批行政院長卓榮泰不副署是大搞獨裁，黃帝穎指出，閣揆不副署憲政首例並非卓榮泰，1991年郝柏村就曾「不副署」時任總統李登輝任命蔣仲苓晉升一級上將的人事令，創下閣揆行使不副署權的憲政首例，「國民黨要罵不副署是獨裁，先回去問自己同黨的郝柏村公子郝龍斌。」

廣告 廣告

黃帝穎接著表示，在野黨其實有權提出倒閣，所以根本就沒有閣揆獨裁的問題，若是在野黨不同意閣揆不副署，只要依據憲法增修條文通過不信任案，閣揆就會下台了，根本就沒有獨裁問題，同時引述前大法官許志雄專文指出，「拒絕為毀憲亂政的法律案及預算案等背書，行政院長不副署，可阻止法案公布施行。立法院若無法容忍，可以倒閣，以追究行政院長的政治責任，因此自不生行政獨裁的疑慮。」

黃帝穎表示，就比如人輕微感冒可以看醫生，嚴重肺炎就更有看醫生的必要；當年郝柏村對沒有違憲問題的人事案「很感冒」，都有權「不副署」，今日台灣身為全球民主國家唯一憲法法庭被癱瘓的國家，且立法院違反程序正義，通過違憲惡法，依據「舉輕明重法理」，閣揆當然更有不副署守護民主憲政的必要。

對於國民黨立委批評行政院獨裁，黃帝穎直言「國民黨立委用三大法盲掩飾不敢倒閣的心虛！」依據憲法增修條文第三條第二項第三款，立法院有權對行政院長提出不信任案，但立法院若不敢對閣揆提出不信任案，即代表閣揆守護民主憲政的「不副署」有憲法正當性。

黃帝穎表示，在憲法法庭癱瘓的憲政危難時刻，行政院長「不副署」違憲惡法已成守憲護民的最後防線，閣揆應擔起保護人民、保護國家、守護民主憲法的憲政責任，只要是違憲、傷害人民、傷害國家的法案，閣揆不副署、法律不生效，傷害就不會發生。

更多太報報導

確定了！卓榮泰宣布：不副署財劃法

「不到50歲退休」曝上校爸領逾3000萬退休金 昆蟲達人酸：感謝藍白選民

夾縫求生！憲法法庭睽違1年有望產出「判決」 首例突圍原因曝光