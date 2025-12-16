藍委批卓榮泰不副署違憲 司法法制會18日邀潘孟安等人備詢
行政院長卓榮泰日前表態，針對立法院藍白多數三讀通過的《財政收支劃分法》修正案，將採取「不副署、不執行」作為因應，引發憲政爭議。國民黨籍司法及法制委員會召委翁曉玲16日宣布增列18日委員會議程，邀請總統府、行政院及相關部會，就行政院長未依法副署、總統未依法公布法律的爭議進行專題報告並備質詢。
立法院去年三讀通過《選罷法》《憲法訴訟法》及《財劃法》修正案，當時賴清德總統曾於社群平台表示，民主紛爭應以更大的民主解決。總統府秘書長潘孟安也曾於去年12月25日赴立法院答詢時指出，總統作為憲法守護者，不會不公布法律，行政院亦不會不副署，否則形同打臉總統立場。
司法法制委員會18日增列議程，將就「立法院三讀通過之法律，經行政院依憲法增修條文移請覆議，並經立法院表決維持原案後，行政院長未依法副署、總統未依法公布施行，對我國憲政民主與法制造成之影響及相關法律責任」進行專題報告，並邀請總統府秘書長、行政院秘書長、司法院與法務部列席說明。
翁曉玲指出，卓榮泰上任以來，多次提出覆議案卻全數遭否決，仍持續拒絕依法行政，不執行法律與預算案，相關作為已重創憲政體制。她批評，行政院長與總統「拿納稅人的錢卻不依法行政」，是否仍適合領取公帑，社會自有公評。
此外，司法法制委員會18日也同步增列另一項議程，邀請法務部、司法院、經濟部、環境部、國發會及台灣電力公司，就綠能弊案肅貪成效，以及綠能發展相關法制與防弊機制進行專題報告並備質詢。
