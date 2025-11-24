藍委批對美談判全面黑箱 林沛祥：12兆台幣不是外交籌碼是人民血汗錢

國民黨團今日召開記者會,針對英國《金融時報》報導台灣可能投資美國4000億美元一事,嚴正要求民進黨政府立即公開完整說明。首席副書記長林沛祥痛批,民進黨政府面對此重大承諾竟全面黑箱,這筆高達12兆台幣的金額足以改寫台灣未來,卻沒有任何評估、交代與監督。

林沛祥指出,民進黨政府至今不說談判內容、不說程序、不說承諾來源,甚至連是否談及4000億美元都閃躲不願承認。他質疑,12兆台幣從哪裡來?是否排擠醫療、社福、教育預算?是否迫使台灣科技、半導體全面外移?這不僅是財政、產業問題,更是國安問題。

林沛祥強調,台灣不是提款機,2300萬人的未來不是密室黑箱裡可以私相授受的籌碼。藍委馬文君批評,民進黨政府對美談判代表鄭麗君過去是反服貿黑箱的推手,如今卻違背理念。她指出,從農產品採購100億美元、全面開放美豬美牛、國防預算高達GDP 5%、關稅降為0%、半導體產業鏈全面搬到美國,如此希望換得較低關稅的做法令人可笑。

馬文君強調,周邊國家如日韓、東南亞各國對美談判都公開向民眾說明,運用民意作為談判籌碼,反觀台灣卻全部包裹在黑箱裡。藍委牛煦庭表示,4000億美元對台灣經濟量體而言不是小數目,付出代價恐比日韓還高。他質疑到底換到什麼?配套措施在哪?行政程序為何?如果政府將談判過程與結果關在黑箱,國人將質疑政府談判能力。

國民黨團提出三項具體要求:一、立即停止黑箱談判;二、政府須依《條約締結法》立即向立法院報告;三、公開所有承諾內容和影響。國民黨團要求行政院、經濟部、國安會一周內公開向國人完整說明,否則將採取更強而有力的監督作為。 （圖片皆由國民黨提供）

