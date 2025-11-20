藍委批政院版財劃法只換包裝不換內容 核心分配不公依舊

行政院認為新版財劃法有疑義，提出院版財劃法。國民黨立委許宇甄20日指出，行政院端出的《財劃法》修正草案等了九年，卻只是政治包裝後的舊版本，而且行政院長卓榮泰強調「三項款項合計不低於114年度」看似善意，實際卻迴避分配不公的核心問題。

許宇甄表示，中央財政收入本就會隨經濟成長增加，統籌分配款自然跟著成長，行政院所謂不低於114年完全沒有改革意義。地方真正不滿的是中央握有主導權、補助分配要看臉色，分配結構長期偏向民進黨執政縣市，這是所有地方政府在預算審查與核定過程中都能感受到的問題。

許宇甄認為，去年立法院推動修法，就是要處理中央補助長期的結構性偏差；但行政院卻試圖用一句總額不變帶過制度不公平，彷彿靠自然增量就能掩飾偏頗分配，形同用煙霧彈替舊制度續命。

許宇甄批評，行政院版本完全未觸及分配正義，反而把中央財政主導權包得更精緻、更難拆解。若照此方向修法，中央權力只會更集中，地方自治被進一步收縮。《財劃法》本應提升地方治理能力，如今卻變成鞏固中央控制的工具，這才是最大危機。

許宇甄質疑，院版公式指標愈來愈複雜，卻沒有清楚分配方式與計算標準，也未公布各縣市試算表，更未對權責分費項目提出具體金額。行政院不願攤開數據，只會讓外界更懷疑到底要掩藏什麼、誰會受益、誰會被放棄。

許宇甄指出，院版看似精算，實則像在劫掠治理良好的縣市財政，把更多資源留在中央手中。至於這些資源是否會成為選舉綁樁基金、政策宣傳預算或外交、軍購使用，賴政府應當說清楚。

許宇甄最後質疑，卓榮泰稱院版優於去年12月立法院版本，但若真如此，是否意味行政院過去一直阻撓改革、遲不提出版本，只為掌控財源、壓制地方？她強調，財劃法修法本質是中央與地方權力的重新定位，行政院若無法提出真正公平透明的分配原則與公開試算，這版修法將不只是失敗，更可能讓中央權力更封閉、地方財政更脆弱。

