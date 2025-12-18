藍委批政院造謠2.0 預算卡關卸責

國民黨團十八日召開「騙騙騙‧施政不利就詐騙─行政院盡傳假消息」記者會。（記者王超群攝）

記者王超群∕台北報導

國民黨立法院黨團十八日召開「騙騙騙‧施政不利就詐騙─行政院盡傳假消息」記者會，指行政院長卓榮泰針對一一五年度中央政府總預算案，持續以「預算遭杯葛」對外發送錯誤訊息，將行政部門未依法編列預算的責任轉嫁給立法院監督，形同「造謠二點零」。

國民黨團指出，行政院近來重複以ＴＰＡＳＳ通勤補助、生育補助、疫苗接種、治水工程等議題對外宣稱「預算卡關」；卻刻意未提行政院未依法編列軍人加薪預算，未依規定編列警消、海巡人員退撫經費，才是總預算無法付委審查的關鍵。黨團強調，只要行政院補齊相關預算內容，立法院即可依法啟動審查程序。

黨團書記長羅智強表示，過去預算審查期間，民進黨及相關網路側翼曾指控在野黨刪除長照預算。但事實上，衛福部預算僅刪減千分之零點零零九，較前一年度增加約三百億元，社會及家庭署長照預算並未刪減，衛福部長也曾公開說明預算未遭刪除。他質疑，相關不實指控至今未被澄清，行政院卻持續延用相同論述。

首席副書記長林沛祥指出，行政院對外宣稱凍結等同刪除，刻意忽略行政調度彈性、基金支應與跨年度運作機制；先拋出最壞情境，引導輿論將責任歸咎立法院。他舉例，過去行政院曾稱刪減體育預算恐影響國家隊表現，但實際預算由五十四億元增至七十三億元，成長幅度達三成以上。

副書記長許宇甄表示，卓榮泰近日多次對外表示距離一一五年度只剩不到半個月，若預算未過恐影響多項施政。但關鍵在於行政院送交立法院的預算案內容缺漏，包含軍人加薪與警消、海巡退撫經費未編列，地方一般性補助款亦大幅減列，造成地方政府財務壓力。

國民黨團強調，在民主制度下，國會監督預算並非國家危機，行政院應停止以恐嚇式說法面對民眾，回到依法編列、依法審查的憲政正軌，讓總預算在制度內完成審議。