【論壇中心／綜合報導】總統賴清德投書《華盛頓郵報》，表示台灣明年將提升台灣國防預算到GDP 3.3%，並且目標在2030年前到5%，政府將提出一項歷史性的400億美元追加國防預算，凸顯捍衛台灣民主的承諾，這不僅將用於重大對美軍事採購，也會大幅強化台灣不對稱戰力。

資深媒體人王時齊今日在《頭家來開講》節目表示，在賴清德總統提出，要增加國防預算到GDP的3%，甚至更長遠的目標可以再往上提高的時候，竟然有國民黨立委表示「這會排擠其他預算」，王時齊指出，台灣並沒有要反攻大陸，也沒有要開戰，但是當台灣在增強自己的抵禦能力、可以保全自己時，竟然有國民黨的立委跳出來反對，王時齊狠酸「你家裝門鎖我們會罵你嗎」？另外王時齊也提到，無論怎麼做，國民黨都會有意見，她預言，若是沒有增加國防預算，萬一發生事情，國民黨一定會說「美國不會來幫你」，因此王時齊忍不住質疑國民黨「請問你是要等死嗎」？

總統賴清德今（26）日召開記者會表示，面對北京當局正以2027年完成武統台灣為目標，企圖把「民主台灣」變成「中國台灣」，我們已研擬兩大行動方案，具體因應中國併吞台灣、稱霸印太的野心。





原文出處：藍委批賴增加國防預算 媒體人質疑：難道要等死？

