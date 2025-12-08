藍委拚中天復台擬修衛廣法 NCC陳崇樹憂負面效應

（中央社記者趙敏雅台北8日電）國民黨立委羅智強等人提案修法，衛星廣播電視事業執照遭註銷者，若提起行政救濟，訴願期間或行政訴訟確定判決前，執照繼續有效。NCC代理主委陳崇樹認為，若一家電視台時常播放暴力、腥羶色，當NCC不予該電視台換照，電視台藉由提起行政訴訟，繼續播出不當內容，會在媒體界產生負面效應，也會折損民眾對主管機關信任。

羅智強主張，修法是為了回歸新聞自由精神，要讓受傷的新聞台恢復它的營運權利，「NCC繼續敗訴，中天必須恢復」。陳崇樹則表示，中天新聞台仍在行政訴訟程序，不便對個案評判。

廣告 廣告

立法院交通委員會今天排審衛星廣播電視法部分條文修正草案，國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹等人列席報告及備質詢。

羅智強等人提案，考量衛星廣播電視事業註銷執照、不予換照，對台灣新聞自由、民眾視聽權益與多元化衝擊，擬具修正「衛星廣播電視法部分條文修正草案」修正第1、2、11、17、19條。

其中，第17條修法主張，執照遭註銷的衛星廣播電視事業，及境外衛星廣播電視事業的分公司或代理商，若提起行政救濟，於訴願期間或行政訴訟確定判決前，執照繼續有效。本條修正通過後，效力溯及既往，適用爭訟中案件。

國民黨立委洪孟楷提問，若衛星廣播電視法部分條文修正草案三讀通過，中天是否可以復台，NCC是否會尊重立法院的決議。

陳崇樹回應，立法通過的話，行政機關會依法行政、依法處理，不過，若法律賦予相關單位救濟程序，相關單位也可以依法行使。

民進黨立委李昆澤詢問，若第17條修法通過，對衛星廣播電視秩序可能會有什麼影響。陳崇樹指出，若一家電視台時常播放暴力、腥羶色，假設修法通過，當NCC不予該電視台換照，電視台藉由提起行政訴訟，繼續播出，在媒體界會產生負面牽引，其他媒體可能會效法，造成媒體內容向下沉淪，也會破壞守法媒體的競爭基礎。

陳崇樹說，這也會影響社會價值觀、社會風紀，恐正常化偏差行為，若涉及暴力內容，也可能在鼓勵犯罪，影響公共安全。同時，這對主管機關也是一種壓力，民眾可能覺得電視台播出內容有問題，但主管機關無作為，使民眾對主管機關的可信度下降。

陳崇樹受訪時，有媒體提問關掉一個新聞台是否戕害言論自由和新聞自由。他表示，這要看從什麼角度來看，如果一個頻道有很多社會認為不宜的情況，其實它的退場機制也是整個生態環之一。媒體追問中天案，陳崇樹說，中天新聞台仍在行政訴訟程序，最終要交給法院，不便對個案評判。（編輯：潘羿菁）1141208