藍委拚中天復台擬修衛廣法 NCC陳崇樹憂負面效應
（中央社記者趙敏雅台北8日電）國民黨立委羅智強等人提案修法，衛星廣播電視事業執照遭註銷者，若提起行政救濟，訴願期間或行政訴訟確定判決前，執照繼續有效。NCC代理主委陳崇樹認為，若一家電視台時常播放暴力、腥羶色，當NCC不予該電視台換照，電視台藉由提起行政訴訟，繼續播出不當內容，會在媒體界產生負面效應，也會折損民眾對主管機關信任。
羅智強主張，修法是為了回歸新聞自由精神，要讓受傷的新聞台恢復它的營運權利，「NCC繼續敗訴，中天必須恢復」。陳崇樹則表示，中天新聞台仍在行政訴訟程序，不便對個案評判。
立法院交通委員會今天排審衛星廣播電視法部分條文修正草案，國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹等人列席報告及備質詢。
羅智強等人提案，考量衛星廣播電視事業註銷執照、不予換照，對台灣新聞自由、民眾視聽權益與多元化衝擊，擬具修正「衛星廣播電視法部分條文修正草案」修正第1、2、11、17、19條。
其中，第17條修法主張，執照遭註銷的衛星廣播電視事業，及境外衛星廣播電視事業的分公司或代理商，若提起行政救濟，於訴願期間或行政訴訟確定判決前，執照繼續有效。本條修正通過後，效力溯及既往，適用爭訟中案件。
國民黨立委洪孟楷提問，若衛星廣播電視法部分條文修正草案三讀通過，中天是否可以復台，NCC是否會尊重立法院的決議。
陳崇樹回應，立法通過的話，行政機關會依法行政、依法處理，不過，若法律賦予相關單位救濟程序，相關單位也可以依法行使。
民進黨立委李昆澤詢問，若第17條修法通過，對衛星廣播電視秩序可能會有什麼影響。陳崇樹指出，若一家電視台時常播放暴力、腥羶色，假設修法通過，當NCC不予該電視台換照，電視台藉由提起行政訴訟，繼續播出，在媒體界會產生負面牽引，其他媒體可能會效法，造成媒體內容向下沉淪，也會破壞守法媒體的競爭基礎。
陳崇樹說，這也會影響社會價值觀、社會風紀，恐正常化偏差行為，若涉及暴力內容，也可能在鼓勵犯罪，影響公共安全。同時，這對主管機關也是一種壓力，民眾可能覺得電視台播出內容有問題，但主管機關無作為，使民眾對主管機關的可信度下降。
陳崇樹受訪時，有媒體提問關掉一個新聞台是否戕害言論自由和新聞自由。他表示，這要看從什麼角度來看，如果一個頻道有很多社會認為不宜的情況，其實它的退場機制也是整個生態環之一。媒體追問中天案，陳崇樹說，中天新聞台仍在行政訴訟程序，最終要交給法院，不便對個案評判。（編輯：潘羿菁）1141208
其他人也在看
12星座「宮鬥能活幾集」？天蠍笑到最後「這星座3秒領便當」
生活中心／綜合報導經典宮鬥劇是許多網友熱愛重複觀賞的生活聖經，不只有忠實觀眾將台詞、情節都背得爛熟，甚至延伸一套人生哲學，相關討論持續成為網友反覆鑽研焦點，近日就有專欄分享「十二星座若穿越進宮鬥劇能活幾集？」的分析主題，點出有的星座一踏進宮門就立刻「三秒領便當」，有的則能憑著忍耐、腦袋或天選女主光環，一路勝利走到大結局，排名曝光立刻吸引不少網友關注。民視 ・ 23 小時前 ・ 1
苦等10年！《信號2》拍完後製中 趙震雄出事後...「3條路曝光」
韓劇《信號》粉絲期待十年的第二季，如今卻因主演趙震雄爆出黑歷史而陷入播出危機。可能原定於明年播出的《信號2》已完成拍攝並進入後製階段，但趙震雄退出演藝圈的消息讓製作團隊面臨艱難抉擇。韓媒分析指出，劇組目前僅剩三條可行路徑：如期播出、延後公開或僅在OTT平台播放，但無論選擇哪一條路，都將面臨重大後果。TVBS新聞網 ・ 17 小時前 ・ 2
周杰倫、阿信、F3夢幻合唱橫掃冠軍！驚人成績曝光
周杰倫、言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信合唱的全新單曲〈恆星不忘Forever Forever〉5日無預警驚喜上線，如此夢幻合作引起熱議，MV首播一天全網觀看次數突破2500萬，在YouTube更創下不到兩天即超越1000萬觀看次數以及最熱門音樂影片第一名。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 13 小時前 ・ 29
趙震雄引退害《信號2》幾乎泡湯！業界曝最慘下場：不可能重拍
劇迷引頸期盼的韓劇《Signal 信號》續集《第二個信號》眼看就要在明年播出，主角之一的趙震雄卻被挖出黑歷史，最後乾脆直接退出演藝圈。韓國媒體請來業界人士分析，根本不可能刪除戲分或者重拍。《Signal 信號》由李帝勳、金憓秀及趙震雄主演，該劇在2016年大受歡迎，當初宣布開拍續作，並由原班人馬回歸自由時報 ・ 1 天前 ・ 16
Andy越南浪漫行程全紀錄！手捧花束與新女友親密互動 甜度破表引熱議
YouTuber Andy最新影片曝光浪漫互動，女主角身分引關注，與先前風波形成強烈反差，網友熱議：「這次是真約會還是拍攝橋段？」林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
台劇《動物園》10大不思議！邵雨薇鏟屎好專業！李淳：像是在拍《少年Pi》！
邵雨薇、王柏傑和李淳等人所主演的台劇《動物園》全十集，即將於2026年初於串流平台登場。今（12/7）午劇組盛情現身於《動物園：第1-2集》在府中15的週年館慶台北首映場，並在映後時暢談幕後拍片秘辛。包括演員和動物對戲的難度、遇到颱風甚至是在各種不可控的變因當中，仍順利完成拍攝任務等 8 大不思議過程，本文整理，一起來期待這齣。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 14 小時前 ・ 5
搶先看！MBC 2026韓劇9大陣容：IU & 邊佑錫《21世紀大君夫人》引爆期待、《謊言》徐玄振二搭柳演錫、《在你燦爛的季節》李聖經&蔡鍾協羅曼史
眼看2025年剩不到1個月就結束，已經進入倒數階段，不少2026年韓劇蓄勢待發，目前不少電視台已經陸續公開2026年韓劇陣容，其中MBC電視台明年韓劇多題材還有吸睛卡司，掀起劇迷們的關注，包括像是頂級男女神IU&邊佑錫聯手主演的《21世紀大君夫人》引爆期待、徐玄振二搭柳演錫《欺詐》、李聖經&蔡鍾協羅曼史《在你燦爛的季節》等劇都即將在明年陸續播出，趕緊搶先來一睹為快！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 發起對話
《信號2》等十年恐成廢片！趙震雄「戲份多到難以刪除」 電視台急切割
韓國演員趙震雄近日黑歷史連爆，被踢爆高中時是少年犯，時曾涉及偷車、無照開車等違法行為，甚至因此被送進少年院，擁有過黑道歷史。消息曝光後，他於 6 日透過經紀公司表示將退出所有演藝相關工作，等同正式離開幕前，明年將推出的《Signal信號2》（第二個信號）恐怕會變成廢片一部。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
新聞幕後／Netflix吞華納 好萊塢的集體焦慮夜
凌晨三點的加州洛杉磯，影城業者的通訊群組比院線售票系統還熱。Netflix宣布併購華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery，簡稱WBD）旗下電影製片廠與串流資產，結束歷時數月的競標戰。派拉蒙、康卡斯特等潛在買家全數出局，Netflix成為最終贏家，也讓美國戲院業者陷入焦慮。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
《怪奇物語》官方團隊突點名台灣！杜夫兄弟喊話：有望來台取景
娛樂中心／吳宜庭報導Netflix現象級影集《怪奇物語》（Stranger Things）迎來最終第五季，官方日前特別選在日本東京舉辦亞太區唯一的宣傳行程，吸引國際媒體齊聚。節目團隊不僅與四位主演芬恩·沃夫哈德（Finn Wolfhard）、蓋頓·馬塔拉佐（Gaten Matarazzo）、迦勒·麥羅林（Caleb McLaughlin）、諾亞·施納普（Noah Schnapp）面對面對談，也獨家訪問影集主創杜夫兄弟（The Duffer Brothers）。民視 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
劉品言重逢初戀吐實「後悔分手」 連晨翔聽真心話心碎轉身
連晨翔在TVBS影集《舊金山美容院》暗戀青梅竹馬劉品言，遲遲不敢開口告白，近來則因劉品言的初戀情人回歸，為兩人原本曖昧不明的關係，增添更多未知的變數。劉品言劇中的大學初戀男友張耀仁10年後回歸，讓連晨翔感到前所未有的不安。最讓人心碎的一刻，是意外聽到劉品言向張耀仁吐露後悔當初分手，甚至當眾告白：「我自由時報 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
《格陵蘭雪女》深入北極浮冰區實拍 與獵熊素人演員飆戲
法國浪漫冒險電影《格陵蘭雪女》（The Incredible Snow Woman）近日於法國上映，該片揉合劇情片及喜劇元素，描述特立獨行的北極探險家「柯琳莫赫」改變人生的一趟極地之旅，獲法國「解放報」盛讚是「一場充滿詩意深度的旅行喜劇」。鏡報 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
太虐心！劉品言當眾告白初戀「愛情能繼續嗎？」 連晨翔心碎轉身
TVBS原創劇集《舊金山美容院》本週迎來情感與權力的雙線爆發。章廣辰飾演的鄧家老么鄧惟宇，在母親王柔儀（涵冷娜飾）的推動下，成功清除兄姊的阻攔，正式踏入權力中樞，坐上集團副總的位置。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
非消費者之福！Netflix併購華納兄弟也打包HBO 入袋多個超級IP恐壟斷漲價
美國串流影音平台巨頭Netflix週五（12/5）宣布，以720億美元收購華納兄弟探索（Warner Bros Discovery，WBD）旗下製片廠及串流部門，震撼好萊塢。分析指出，這樁交易重擊原已陷入困境的好萊塢影視產業；若美國政府放行，對從業人員與觀眾都沒有好處。太報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
Netflix拿下華納對中國市場有何影響？專家曝「這模式」讓Netflix間接受益
全球影視與串流媒體產業迎來歷史性時刻，美國串流媒體巨頭 Netflix(NFLX-US) 上周五 (5 日) 宣布以約 827 億美元 (含債務，總股權價值約 720 億美鉅亨網 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
專題｜「小公視」用故事回應孩子的情緒 暌違30年推停格動畫《我是陳派派》
【緯來新聞網】小公視是台灣公共電視為3至18歲兒童及青少年打造的優質影音平台，提供多元且分齡的節目內緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
林青霞搶救44億豪宅「心力交瘁」 還原崩潰過程驚喊：這是入侵
影壇傳奇林青霞1984年與香港富商邢李㷧結婚後淡出演藝圈，氣質依舊是外界心中的永恆「大美人」。然而，向來優雅從容的她近日卻在專欄坦言，面對香港市值逾11億港幣（約44億台幣）的豪宅遭「不速之客」蟑螂入侵，讓她一度心力交瘁。鏡報 ・ 1 小時前 ・ 20
忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中 網全瘋了：太強！
一位藥局老闆近日在社群平台分享了一段特殊經歷，一名疑似有聾啞情況的阿姨因忘記藥名而比手畫腳，最後畫出「一個火柴人圖案」，竟讓老闆瞬間「get」到阿姨的想法，成功猜中她需要的藥品。這段溫馨互動在網路上引起熱烈討論，不少網友也畫下圖案，來考驗老闆是否能成功「get」，令人看了莞爾一笑。中天新聞網 ・ 56 分鐘前 ・ 2
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 94
痛哭「爸爸對不起你」！賴瑞隆證實兒將轉學
[NOWnews今日新聞]立委賴瑞隆近來積極爭取代表民進黨參選高雄市長，未料近日卻爆出小二子追打同學，不僅堵門長達12分鐘，更嗆聲「出來就打死你、甩你耳光！」而受害人家長質疑校方處理消極。對此賴瑞隆今...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前 ・ 936