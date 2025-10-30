藍委指川普心中順位晶片第一 卓揆稱顧好台灣世界就會珍惜

美國總統川普與大陸國家主席習近平30日會晤，未觸及台灣議題。立院副院長江啟臣擔憂，台灣除了晶片外，其他議題是否在川普心中順位較後？民眾黨主席黃國昌則呼籲，美中激烈對抗下仍透過對話取得共識，民進黨應思考現行切斷與陸方對話管道，對台灣未來發展是否健康？

歷時1小時40分鐘川習會並未談及台灣，江啟臣直言，顯示台灣議題不見得成為干擾美中貿易談判的因素，可暫時忽略台灣，尋找相互妥協的空間；但讓人擔憂的是，美國在台協會主席羅森伯格離職至今，尚未遞補新主席，台灣除了晶片外，其他議題在川普心中順位是否相對較後，華府對台灣議題的討論與認知是否正在產生變化，國安高層應密切觀察。

藍委吳宗憲說，川習會未談台灣，很難評論對台是好是壞，但執政者必須極力避免台灣利益或未來變成大國間博弈籌碼，應深入了解美中談判內容及協議對台會有什麼影響，並預作準備。

黃國昌指出，多數人關心的是，賴政府宣示「暫時性關稅」還要多久，為何無法有實質結論？台美溝通是否存在國人不知道的障礙？當美中在激烈對抗下，仍透過對話取得某種程度共識，民進黨切斷與陸方任何善意溝通的管道，藉此謀取私利，「對台灣未來發展、人民福祉是否健康？」

不過，民進黨中國部主任吳峻鋕強調，所有質疑「美國棄台」言論，都是來自中國認知作戰意圖帶風向，川普已清楚說明沒討論台灣議題，各種「台灣會被出賣」風向、已被證實是錯誤判斷，不攻自破；民進黨發言人韓瑩也批評，明知中國帶風向，在野黨人士卻跟上疑美棄台言論，這是很大的危機。

行政院長卓榮泰則呼籲，「我們努力也請國人一起，把台灣顧好守好，世界就會更珍惜台灣的重要，大家努力。」