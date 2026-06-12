藍委指惡意散會不審營養午餐法 綠委籲速審預算

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

（中央社記者王承中、林敬殷台北12日電）國民黨立委羅廷瑋今天表示，營養午餐法是民生法案，但昨天在審查時，很遺憾民進黨立委卻想要惡意散會。民進黨立委吳思瑤則說，羅廷瑋負責審查的單位預算，一筆都還沒審，卻惡意地排些爭議很大、沒有共識的法案，要求羅廷瑋速審預算。

國民黨立委羅廷瑋、羅智強、徐巧芯等人，今天在立法院國民黨團召開「營養午餐法惡意散會，沒收討論民生法案，民進黨出來面對」記者會。

羅廷瑋表示，近期各縣市首長紛紛宣布營養午餐免費，家長擔憂品質、食材是否受影響，他身為立法院教育及文化委員會的輪值召委，在昨天於委員會排審「營養午餐法」，處理十多年來都未處理的問題，並透過逐條審查，將各個版本進行整合。

廣告 廣告

羅廷瑋指出，昨天在進行營養午餐法的逐條審查時，很遺憾民進黨立委就直接提散會動議，這樣惡意的散會，沒有討論，就不是民主，也無法聚焦。

羅廷瑋表示，營養午餐法不是政治法案，而是紮紮實實的民生法案，希望民進黨面對問題，更呼籲行政機關應好好坐下來把問題解決，而不是透過執政黨的立委護航，用惡意的散會，讓討論沒有辦法繼續。

羅智強指出，他認為民進黨欠學生、家長一個道歉、欠電競產業的年輕人一個道歉，也欠羅廷瑋一個道歉。全國家長都期待孩子吃得健康、安全跟營養，營養午餐法沒有任何政治性，是重要的民生法案，為何民進黨立委們卻視為洪水猛獸，講不出任何理由，堅持擇期再審，橫刀把法案的審查斷掉。

民進黨立委吳思瑤、伍麗華等人則舉行記者會，要求羅廷瑋儘速審預算。吳思瑤表示，教育及文化委員會輪值召委伍麗華負責的教育部、中研院、核安會預算，已在5月底前審查完竣。但羅廷瑋負責的文化部、運動部、國科會，乃至於故宮的預算，一筆都還沒審。

吳思瑤指出，更離譜的是，羅廷瑋不審預算，卻惡意地排一些爭議很大、沒有共識的法案。光昨天一天，就排了4個法案，學貸三法及營養午餐專法。

吳思瑤說，審查會多數立委對學貸三法有共識，羅廷瑋完全不理會，堅持要保留送協商，把占多數的民進黨立委意見當耳邊風，強行快轉過水。但到了營養午餐法時，朝野立委版本有37個，爭議很大，沒有共識，卻執意要審，打算再一次如法炮製，快轉、過水。

伍麗華指出，5月11日到5月15日那一週，是羅廷瑋擔任輪值召委，但羅廷瑋陪同立法院長韓國瑜出訪英、法兩國，且5月13日及5月14日舉行全院委員會。因此，當她本週輪值時，羅廷瑋問她能否用6月10日及11日，交換之前舉行全院委員會的損失。她當時認為，如果羅廷瑋是為了審預算，她很樂意把這2天給羅廷瑋。

伍麗華說，但羅廷瑋卻在10日上午排電競法公聽會，下午排電競法的第2次法案詢答，11日又排學貸三法跟營養午餐法。如果是真心為了要趕快審預算，大家都非常樂意配合。但如果只是為了拖時間，造成討論品質脫序，這不是大家所樂見。（編輯：翟思嘉）1150612