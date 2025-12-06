藍委指控浮編薪水 國家住都中心：嚴重錯誤解讀
針對國民黨立委許宇甄指控國家住宅及都市更新中心(簡稱國家住都中心)浮編員工薪資預算，國家住都中心今天(6日)發布新聞稿澄清，表示許宇甄對預算的解讀跟算法有誤，國家住都中心不會出現新增人員薪水比部長還高的情況。
國家住都中心是受內政部監督的行政法人機構。國民黨立委許宇甄質疑國家住都中心明年度預算編列有問題，根據國家住都中心送交立法院的明年度預算書，正式員額僅增加35人，薪資支出卻暴增新台幣8,929萬元，獎金也增加2,163萬元，換算下來，明年新增人員平均月薪竟超過21萬元，每年還可領61萬獎金，加總後，年薪高達316萬元，薪水比部長還高。許宇甄批評內政部對住都中心人員的薪資亂象視若無睹，質疑這是縱容還是包庇？
國家住都中心今天發布新聞稿回應表示，許宇甄對預算內容的解讀嚴重錯誤，關於8,929萬元這筆增加的預算，反映的是國家住都中心因應國家重大政策擴大及整體業務量成長，所必須支應的專業人力成本總和，8,929萬元包含今年既有員工配合公教人員調薪、320位考績甲等晉級(佔整體員工約7成)以及今年新增近百位員額薪資之總和，跟許宇甄計算的方式有所不同。
國家住都中心進一步指出，許宇甄以錯誤算法指稱明年新增人員平均月薪高達21萬2千元，實際上這個數字超過國家住都中心全體員工平均月薪3倍以上，今年國家住都中心460名員工的平均月薪是7萬元。
國家住都中心表示，該中心聘用的人才都是都更、不動產、工程營建等高度專業人才，薪資結構是為了有效延攬與留任專業經理人，且該中心員工薪資表皆經過董事會通過，新進人員的敘薪都依照薪資表標準核敘。(編輯：鍾錦隆)
