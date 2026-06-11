藍委挺不挺？賴清德提名前藍委、侯友宜幕僚出任監委 國民黨證實：事前知情

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前國民黨立委廖婉汝、前新北市副市長謝政達被提名為新任監察委員。（翻攝自總統府直播）

總統府今（11日）上午召開記者會，公布總統賴清德提名的第7屆監察院正、副院長及監察委員名單。其中，前國民黨立委廖婉汝以及新北市長侯友宜的核心幕僚、前副市長謝政達也被提名為監委，讓外界好奇國民黨立委屆時是否會對他們投下同意票？對此國民黨方面也做出回應。

副總統蕭美琴今上午主持提名記者會，公布總統提名的監察院第7屆院長、副院長及27位監察委員人選，院長被提名人為曾任國大代表、立法委員的醫師陳永興，副院長被提名人則是致力於身障者平權的現任監委王榮璋。

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本次被提名的監委人選出身不同領域，包括公民團體、司法官、外交官、立法委員、政務官、大學教授，其中引發關注的是有國民黨背景的廖婉汝和謝政達。蕭美琴在記者會上介紹，廖婉汝是屏東城鄉發展文教基金會董事長，曾任國大代表，參與民主轉型修憲工程，擔任5屆立法委員，深耕外交國防領域；而謝政達則是前新北市勞工局長、副市長，執業律師多年，關注勞動人權，參與建構中央勞動法制，致力改革地方勞政。

總統府今舉行「監察院第7屆正、副院長及監察委員被提名人介紹記者會」，介紹被提名人。（鏡報李智為）

白委放話廢監院「一個都不過」 藍委還會放行？

由於本屆立法院朝小野大的局面，導致總統、行政院在人事提名方面屢屢受阻，例如大法官、NCC委員、中選會委員等，經常遭藍白黨團在立法院聯手封殺，以致人選持續出缺。這是賴總統上任後首次提名監察院正副院長及監察委員，民眾黨方面主張廢除監察院，可能會堅持「一個都不過」的立場；至於國民黨立委是否會放行兩名有藍營背景的被提名人，也引發外界討論。

有別於民眾黨，國民黨文傳會主委尹乃菁先前曾表示主張維持監察院，但不會配合總統府推薦監委人選。如今前藍委、侯友宜幕僚出現在提名名單上，尹乃菁坦言，黨中央事前已知悉廖、謝將被列入監委提名名單；藍委是否支持，未來在立法院行使監委同意權時，黨中央尊重立院黨團自主。

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