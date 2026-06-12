藍委挺蔣 非常有憲政高度

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

監察院是否應廢除再度成為話題。（本報資料照片）

台北市長蔣萬安12日呼籲廢除監察院，引發朝野討論。國民黨立委羅智強表示，蔣的提議具有憲政高度，他會響應對所有被提名人投下反對票，他也拋出「先凍再廢」主張，要民進黨不要打假球；民眾黨團樂見蔣萬安公開呼籲對此次監察委員提名人投下不同意票，也呼籲朝野各黨團盡速啟動修憲程序，廢除監察院。民進黨團幹事長莊瑞雄則指，國民黨主席鄭麗文與台中市長盧秀燕不在國內，蔣萬安就蠢蠢欲動，「這時候跳出來真的比較怪。」

羅智強表示，蔣萬安提出先否決所有提名人選，再廢監察院的主張，他認為非常有憲政高度，原因在於監察院現在就是台灣民主憲政非常可怕的毒瘤，包括選擇性辦案、追殺在野黨、護航執政黨等舉動。他個人會響應並對所有提名人選投下反對票，「朝野一起來推動憲政改革，就先從凍結監察院的人事開始做起。」

廣告 廣告

國民黨立委王鴻薇也表示會呼應蔣萬安否決監院提名、凍結監察院運作，她也批評監察院在民進黨的運作下，早就與執政黨狼狽為奸，政治酬庸、政治辦案、甚至濫用公帑惡名在外。

民眾黨團表示，廢除功能不彰、淪為酬庸工具的監察院，長期以來即為民眾黨一貫且明確的政治主張。民眾黨團呼籲朝野各黨團盡速啟動修憲程序，廢除監察院，特別是長期以此作為選舉訴求的民進黨，別當幫凶放任制度失靈，欺騙選民。

莊瑞雄則指出，總統提名監察委員，這是總統在憲政上的義務，身為地方首長的蔣萬安跳出來就比較怪，「當然這樣也抬高了他的身分，好像是準總統候選人的地位。」如果真的要以廢除監察院為目標，可以在國會討論，最後用公投方式處理，否則根本不是廢監察院，只是在癱瘓監察院該做的工作。

高雄市長陳其邁表示，廢除監察院本就是民進黨的長期主張，監察院早就應廢除，讓憲法更符合台灣現行的體制現況，並深化民主。他狠酸，今年4月國民黨還主張不應廢除監察院，蔣萬安應該趕緊說服國民黨支持修憲。