藍委捲幽靈連署遭起訴 凌濤轟政治清算：在迎合誰的意？

屏東地檢署偵辦民進黨立委伍麗華罷免案不實連署，今（31日）偵查終結，並起訴國民黨立委許宇甄、盧縣一、組發會副主委黃碧雲等9人。國民黨智庫副執行智長凌濤痛批「政治清算」，檢調趁亂起訴是在「迎合誰的意？」

凌濤。（圖／中天新聞）

凌濤今天表示，本案從6月開始偵辦，多次放風聲恐嚇搜索中央黨部，結果4個月過去，中間在混什麼時間？甚至偵辦中還打算將癌末黨工帶回屏東，不顧司法人權，就連基隆地院都判決了，現在羈押期滿才倉促起訴，在搞什麼政治清算？

廣告 廣告

許宇甄。（圖／中天新聞）

凌指出，檢調從大罷免開始大搜索大羈押，試圖透過司法手段影響政治結果「辦藍不辦綠」，外界多所抨擊司法不公，幸好台灣人民以高度智慧表態，對賴清德總統干預司法的舉措投下反對票，阻擋住民主獨裁的走向，台灣民主才得以安定。

凌濤強調，檢調在大罷免前助攻、大罷免失敗竟還邀功，如今面對羈押期滿，倉促起訴、手段極為粗糙，他提及，偵查期間羈押最多四個月，一次二個月，可延長一次，時間到了找不到實據，只能趕快起訴送法院？公平正義在哪裡？不禁令人懷疑在全代會交接之時，檢調趁亂起訴是在「迎合誰的意？」

盧縣一。（圖／翻攝盧縣一臉書）

凌濤說，賴清德總統不思治國，對美貿易談判受阻，發起大罷免耗損台灣社會一整年，聽不到一句道歉，如今竟試圖轉移焦點，在國民黨本屆任期最後一天表忠，針對組發會義務主委許宇甄、副主委黃碧雲、盧縣一立委及多位黨工，「難道是因為今天國民黨中央發布萊爾校長宇宙彩蛋，檢調是在幫萊爾區特校長出氣？」

延伸閱讀

花蓮救災餐費四千萬造謠近億 傅崐萁批民進黨：泯滅人心

幽靈罷免案遭起訴 許宇甄「無法接受」批檢：帶有政治意圖

國民黨再推《萊爾校長》最新番外篇 龍介仙當彩蛋喊：撿角