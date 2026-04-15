藍委控卓榮泰失職提彈劾遲未立案 監察院證實：仍停留研究階段

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監察院秘書長黃適卓在立院司法及法制委員會備詢。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 行政院長卓榮泰針對立院三讀通過財劃法、立院組織法、不黨黨產條例等，國民黨立委翁曉玲去年12月23日率眾到監察院正式提出要彈劾卓榮泰。對此，翁曉玲今（15）日質詢監察院秘書長黃適卓及相關官員，關切彈劾陳情案處理進度，質疑案件至今仍未明確立案。

立法院司法及法制委員會今日邀請監察院秘書長列席說明立法計畫，並備質詢。

翁曉玲指出，該案涉及憲法層次問題，屬於「很嚴重、很明顯違反憲政爭議的重大事件」，因此詢問監察院目前公文流程進度。黃適卓回應表示，案件已移送「司法及獄政委員會」，目前正進行研處。

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翁曉玲追問是否已立案，黃適卓表示，目前屬於提出研究報告階段，主要針對整體憲政體制進行了解。翁曉玲進一步確認，現階段仍在委員會研究階段，尚未進入實質調查或後續程序。

針對是否已要求行政院或卓榮泰提出說明，監察院司法及獄政委員會主任秘書補充表示，委員會於1月已要求幕僚，就該案從程序面與實體面進行研究，並評估是否符合權力分立原則，目前仍在進行詳細研判。

翁曉玲對此表達不滿，質疑監察院未積極處理明顯違憲爭議案件，並引用監察院派案原則指出，若涉及濫用職權或引發重大社會爭議，應儘速處理。

她也批評，外界對監察委員是否能獨立依法行使職權產生疑慮，並直言本屆監察委員任期將於7月底屆滿，擔心案件恐拖延至下一屆而不了了之，「全民都在看」。

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