藍委推助理費修法引發反彈 鍾佳濱：建立公費助理制度才是正辦

國民黨立委陳玉珍所提的國會助理費修法惹議，目前已有約200位助理連署反對修法，不過外傳朝野有6位立委禁止其旗下助理加入連署，其中包括民進黨籍立委；民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱表示，討論的問題不是放在除罪，而是應該放在怎麼樣建立一個公費助理制度，可以幫助立法院有效問政，這才是正辦。

鍾佳濱表示，首先必須釐清，所謂除罪化的前提，就是原來是有罪責、罪名，那麼這分見於《刑法》還有《立法院組織法》、《貪汙治罪條例》，因此問題本質不應是為特定人員的行為，要免除之前依法要追溯的刑責，而是要回歸到國會助理本身，是接受國家資源、立法院聘僱以襄助立委完成職務的人，這個對於國會助理來講，這是一個重要的工作。

他指出，因此正辦應該是推動《公費助理任用條例》，將整個公費助理的任用法制化、透明化，才不會造成相關費用的支用衍生不必要的司法爭議，因此對於為特定人而量身訂製的修法不以為然，認為要回歸到制度的基本面，再者所謂的除罪化設計，真的在司法實務上會對於之前的行為產生往前回溯的效果嗎？這一點可以留待討論。

鍾佳濱說，黨團希望討論的問題不是放在除罪，而是應該放在怎麼建立一個公費助理制度，可以幫助立法院有效問政，因此我們主張在明日的司法法制委員會應該安排包括公費助理任用條例的審議，以正視聽。

至於黨團是否會禁止黨內立委的助理去連署；鍾佳濱則說，民進黨團不存在這個問題，我們現在看到的情況是，助理工會將要在週五向韓國瑜去提出他們的訴求，對於國會公費助理維護自己的工作權益，向立法院長韓國瑜提出他們的訴求，這是應該是支持。

他強調，黨團希望韓院長能夠秉持著推動制度化的可長可久的精神，不要像過去一樣，遇到了立法院違法亂政的這些作為就縮起來不處理，還是希望韓院長除了在助理公費助理的這件事情上要堅持制度性的體制之外，也希望他在其他的方面能夠堅持立法院合法合憲的應有的作為。

