藍委推助理費修法惹議白營發聲了 賴香伶：內容確實為人詬病

國民黨立委陳玉珍所提的國會助理費修法惹議，目前已有約200位助理連署反對修法，外界關注民眾黨立場；對此民眾黨政策會執行長賴香伶接受專訪時坦言，助理費衍生出來的很多政治案件，確實在司法判決上發生認定不一，應具體的把違法跟合法的標準訂出，但確實陳玉珍版的內容寫法引人詬病，民眾黨後續不排除也提出自己的修法版本。

賴香伶表示，助理工會跟助理們都希望能夠比照日本的助理的版本，也就是幾乎上跟國家公務員很像，但大家現在要回歸一件事，就是助理費跟助理身分這件事情的功能性，它本來在法條上可以分別分類據載，也同意立法院長韓國瑜所提到「不能剝奪工作權跟福利權利」，也就是基本上屬於助理身分要有的工作保障、保險、薪資的給付的直接性，這些本來就是現況裡面已經在執行中。

她指出，但是地方跟中央又不一樣，所以當時很多地方助理工會也會希望想像國會的作法，所以這塊大家是有共識的，但像是陳玉珍版的「免檢據核銷」即使是主計跟會計都不會接受，除非助理是委外制，讓一群助理來承包立委的政治助理工作，但僱用跟委外是另外一回事。

賴香伶認為，自己也覺得陳玉珍版修法草案的寫法確實會為人詬病，好像把僱用的身分剝奪，變成是由立委全權統籌資源分費，所以法制面大家還需要時間，那不需要急著現在一定要這樣子修，「政策都講不清楚時，要社會認同支持是很難的。」

她強調，助理費是歷史共業，也涉及所謂公款公用，究竟公用以及私用的界線為何，如果真的進到立法院審議就會全部攤在陽光檢視，尤其過去的案例中除了民代涉案，有時連助理也被捲入，所以立法真的要審慎調處。

至於民眾黨是否支持，賴香伶語帶保留，僅說民眾黨立院黨團有研議自己的修法版本，至於何時提、會不會提由黨團自己決定。

