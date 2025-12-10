藍委推助理費除罪化引內戰 他列國民黨民代今年11人宣判、詐逾6千萬

國民黨立委陳玉珍日前提出中央及地方民代助理費除罪化相關修法，引起基層助理炸鍋。（資料照片／鄒保祥攝）

國民黨立委陳玉珍日前提出中央及地方民代助理費除罪化相關修法，引起基層助理炸鍋。青年共好協會理事長張育萌昨晚（9日）在臉書整理今年宣判的11名國民黨民代有關詐領助理費案件，包含台南市8連霸議員蔡淑惠、前高雄市議長曾麗燕、高雄市議員黃紹庭等人。

近日28名國民黨立委連署提案助理費除罪化相關修法，連立法院助理工會都向立法院長韓國瑜遞交陳情書表達反對意見，韓國瑜昨天傍晚發聲明力挺，立法院尊重每一位委員的提案權，會全力捍衛國會助理的權益，更會提醒每一個黨團，任何修法都不該侵害國會助理工作權。

青年共好協會理事長張育萌在臉書整理今年宣判的11名國民黨民代有關詐領助理費案件，包含基隆巿前議員韓良圻，用朋友當10年人頭，浮報658萬助理費，判刑7年4個月；桃園市議員舒翠玲遭桃檢起訴，調查涉嫌以哥哥和親人當助理人頭，桃園地院判緩刑3年。

金門縣議員許玉昭坦承，詐領232萬元，金門地院判刑4年、褫奪公權5年；前高雄市議長曾麗燕，被檢調控用人頭助理或「低薪高報」方式，詐領破千萬助理費，二審再判刑12年、褫奪公權6年；高雄市議員黃紹庭從2014年開始，詐領1455萬多元，高雄地院判刑2年，褫奪公權3年。

前嘉義縣議員邱銀海，遭地檢署起訴，說服女兒和助理的母親當人頭，詐領約3年的助理補助費和慰勞金，超過90萬，嘉義地院判刑6年半；澎湖縣議員歐中慨，要求電器行員工提供帳戶給議會，冒領4年助理費，超過111萬元，歐中慨認罪協商，二審判刑2年、褫奪公權2年，公告判決日當天，澎湖縣議會取消歐中慨議員資格。

台南市八連霸議員蔡淑惠，被台南地檢署調查發現，涉嫌與助理共謀，虛報助理名額、浮報薪資，詐取助理費超過533萬元，台南地院判刑2年、褫奪公權3年；新竹市議員陳治雄從2014年開始，用3屆議員身分，讓女友把其他人的身分證和帳戶影本，拿去製作聘用助理資料，涉嫌詐領超過216萬元，新竹地院判刑2年、褫奪公權4年。

新北市議員黃永昌遭新北地檢起訴，涉嫌從2009年開始，用多位親友的名義，向議會詐領助理費超過2028萬元，這整段過程竟然超過12年之久。高院維持一審判決，判處1年、緩刑3年；新北市議員曾煥嘉，涉嫌用人頭詐領128萬多元助理費，新北地院判刑3年，褫奪公權4年。

張育萌說，族繁不及備載，以上這些由北到南，通通都是國民黨籍，這還只是2025年宣判的案例，如果把這屆縣市議會的案例通通加進來，恐怕可以寫成一篇小論文，誰能想像陳玉珍的法案三讀後，以後這樣的政客通通沒事，還能繼續參選？天底下有這種民主倒退，還能被說成「進步法案」？

張育萌說明，為什麼只列國民黨籍？因為立法院提案除罪化的立委，通通是國民黨籍的，國民黨提案當然就有義務向社會回答，難道這些案件都是「歷史共業」嗎？難道這些議員通通是正義的化身，是台灣社會冤枉他們嗎？如果他們做的就是錯的，那有什麼理由要除罪？不管藍綠白，這種把納稅錢當提款機的民代，通通是民主的寄生獸，「歹路毋通行，做錯事就抓去關，就是這麼簡單」。



