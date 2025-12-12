藍委推助理費除罪化惹議 蔣萬安發聲了

台北市長蔣萬安回應助理費除罪化相關話題。

國民黨立委陳玉珍及黨團推動「助理費除罪化」修法，引起助理工會強烈反彈，今天（12日）上午更有工會幹部到立法院外抗議，要求撤回爭議提案。對此台北市長蔣萬安面對議會質詢時表示，助理的勞健保與基本權益不可打折，假設有適當場合，願意向黨團與立委反映立場。

民進黨議員林延鳳質詢時表示，她曾經擔任長達16年的民代助理，認為保障職場環境與勞動權益是基本底線，更向蔣萬安表示「你應該付起責任，跟黨內立委甚至總召做溝通，要求把修法撤回，不應該傷害平常努力付出的助理」蔣萬安則稱有機會的話，願意跟黨團與立委們表達立場。

針對外界傳出部分立委因連署事件對助理施壓甚至恐嚇查水表，林延鳳要求市府與勞動局積極關注，避免大量不當解雇或資遣發生。勞動局長王秋冬回應，目前尚無正式申訴案件，但若助理提出申訴，將依法保障相關權益。他也承諾一旦發現違法情況，會依程序調查與處理，確保近300名連署助理的勞動保障不受侵害。