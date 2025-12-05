藍委推助理費除罪化！公督盟、小黨齊轟：可恥！赤裸裸自肥！讓境外勢力徹底滲透

公督盟、時代力量、台灣基進、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟召開記者會表示，「免檢據、免核銷」的制度將形成前所未有的國安破口，不僅會削弱立法院的國安防護，更加劇國會遭紅色滲透的風險。 圖：公督盟提供

[Newtalk新聞] 國民黨立委陳玉珍提案修「立法院組織法」、「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」，將助理費交由立委「統籌運用」，且免檢據核銷，將助理費除罪化，遭質疑為特定人士解套，兩項草案5日付委審查。公督盟痛批國民黨 28 位立委聯手推動貪污除罪化修法，是赤裸裸的「自肥法案」，可恥！未來立委聘用中共黨員恐都無法可管，讓黑金、境外勢力徹底地滲透台灣的民主體制。

助理費免檢據，恐讓立院滲透風險急遽升高！

公民監督國會聯盟、時代力量、台灣基進、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟，5日召開記者會表示，過去5年全台已有逾數十名民意代表，因涉嫌詐領助理費遭檢調約談、起訴或判刑，許多人不當挪用的金額動輒上百萬，陳玉珍卻配合全國縣市議長聯誼會提出「助理費除罪化」修法，若不撤回自肥惡法，全民將下架挺貪政黨。

公督盟常務監事林美娜指出，這項極具爭議的法案，形同替民代貪污背書，讓國家公帑淪為私人小金庫，也將基層助理的勞動權推向深淵，對台灣民主制度構成重大威脅，陳玉珍、林思銘、鄭正鈐、徐欣瑩、謝龍介、蘇清泉、張嘉郡、楊瓊瓔等準備參選縣市長的立委，竟選擇支持貪污除罪化修法，人民絕對會下架惡質貪汙政黨。

公督盟執行長張宏林痛批，這是史上最可恥的提案之一，此次修法最大的問題在「空白授權」，未來不只是民代挪用、詐領公款、壓榨助理無罪，甚至未來國民黨立委去聘用中共黨員恐都無法可管；真正負責任的國會應該面對制度問題，朝「聘用透明化」、「任用專業化」、「待遇正常化」三大改革方向，讓台灣民主徹底擺脫貪汙陋習，重獲民眾信任。

張宏林警告，「免檢據、免核銷」的制度將形成前所未有的國安破口。當任何人都可以被立委任意聘任、進入國會，甚至不需要留下薪資紀錄與聘用足跡，利益團體、黑金勢力，甚至境外敵對勢力都可能趁虛而入，接觸立法院機敏資料，不僅會削弱立法院的國安防護，更加劇國會遭紅色滲透的風險。

拒幫劣質貪汙民代除罪，跨黨齊聲：別讓上億公帑淪為私人小金庫！

時代力量發言人、新竹市議員廖子齊強調，每筆助理費都是人民的納稅錢，不能被隨便使用，但國民黨卻推動助理費除罪化，為顏寬恒、高虹安等涉案者解套，也讓未來人頭助理、虛報薪資更加猖獗，呼籲朝野應將焦點放在補強制度，而非拆解規範，中央、地方助理制度都應朝向專業化，減少公費資金的灰色地帶，不能讓助理費淪為貪汙民代的提款卡。

小民參政歐巴桑聯盟秘書長何語蓉提及，國民黨所提的助理費修法不是改革，而是準備把貪污合法化的惡質法案，草案若通過，未來助理名冊不必存在、聘用無標準、助理費免檢據，讓助理制度徹底被消失、公費私有化，也使人民和司法失去追查貪污的可能性。

社會民主黨召集人徐雍砲轟，國民黨 28 名立委提出的助理費修法，是赤裸裸的「自肥法案」，剝奪助理權益、替貪污開後門，不只為少數政治個案解套，更讓貪污更容易、助理更無保障，改革應保障助理勞權，而非讓整個國會替少數人買單，呼籲中國國民黨的立委諸公懸崖勒馬。

台灣綠黨社運部主任李春祥抨擊，助理費本是公帑，若立委可不需檢據、任意挪用，本質上就是私人侵占國家資源，嚴重削弱《貪污治罪條例》精神，此修法更讓本已弱勢的助理勞權被進一步剝削。

台灣基進黨主席王興煥直言，陳玉珍的提案，形同把原本防止濫權的制度反過來保障濫權者，就是替民代打造一筆無法監督的「黑箱金庫」，讓貪污成為制度的一部分。更令人憂心的是，今年初立法院才剛通過修法，大幅調漲地方議員助理費，卻未同步建立助理聘任透明化或防弊制度，恐讓讓虛報、人頭、回捐等亂象全面合法化，更壓迫助理勞權、破壞議會品質呼籲退回劣質惡法。

