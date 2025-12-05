藍委推助理費除罪化！律師看傻「鬼才信」：變相加薪60幾萬

政治中心／黃依婷報導

陳玉珍推立委助理費除罪化，傅崐萁讚可以讓助理有保障。（圖／翻攝畫面）

國民黨立委陳玉珍近日提出「立法院組織法」、「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」修正草案，擬將立委助理費除罪化，遭疑有意為藍委顏寬恒涉助理費案解套，國民黨總召傅崐萁也讚「能保障所有良善的助理得到最大的保障」。對此，律師林智群也吐槽「鬼才信你！」。

林智群發文，助理費就是助理費，相關撥付都有制度，行之有年，為什麼要全部撥到立法委員帳戶，變成你的小金庫，還不用檢附單據核銷？一堆立法委員因為侵吞助理費被起訴貪污，不就證明了，就算是有制度在那裡，還是有人會想侵吞入己。

廣告 廣告

林智群提到，現在傅崐萁要修法改成助理費直接匯到立法委員帳戶，豈不是一個月變相幫立法委員加薪60幾萬？反正你愛怎麼用就怎麼用，警察抓到也告不了你，藍白多數兩年，除了擴權自肥，搞政治鬥爭，爲反對而反對，到底監督了什麼？「如果說國民黨是爛，民眾黨就是為虎作倀，什麼第三政黨？小藍教就小藍教，還裝？」。

林智群也舉例，助理費60萬匯到立法委員帳戶後，你以為他會拿出來聘助理嗎？「不會喔！一個月可以加薪60萬元，為什麼要拿出來？那要聘助理怎麼辦？找財團出錢啊！大家都知道，財團老闆都熱心公益，願意主動贊助出助理費，美事一樁，大老闆們一定不會求回報的，一切合法謝謝指教」。

更多三立新聞網報導

藍委籲福島食品標產地 卓榮泰：日禁止的台灣吃不到

藍委葛如鈞用AI回脆友被各種玩 學者批把科技當遮羞布：政治倫理真空

《聽海湧》被藍委當刪預算箭靶！入圍金鐘12項 導演真實心聲全說了

財劃法出包！轟藍營15首長「無廉又無恥」 民進黨：見卓榮泰前先道歉

