藍委推助理費除罪化 法務部：涉公益及廉政 建請審慎研議

國民黨立委陳玉珍提出「助理費除罪化」修法引發爭議，立法院司法及法制委員會11日邀請法務部、審計部等單位，就「八百萬助理費變成小金庫，立法院組織法恐成自肥法案」專題報告。法務部報告指出，本案涉及公共利益及廉政要求，建請廣納各方意見，審慎研議；且依憲法增修條文規定，單獨增加立委報酬或待遇之規定，應自次屆起實施。

法務部書面報告指出，目前助理費之支應屬公帑，每年需編列預算，立委助理費則須經國會審查與議決，倘欲藉由變更助理費之性質以達到事實上除罪化的效果，涉及公共利益及廉政要求，建請廣納意見，審慎研議。

法務部續指，依司法院釋字第四九九號解釋理由：「利益迴避乃任何公職人員行使職權均應遵守之原則。」憲法增修條文第八條：「立委之報酬或待遇，應以法律定之。除年度通案調整者外，單獨增加報酬或待遇之規定，應自次屆起實施。」

法務部提醒，將目前實務上認定非屬立委薪資的助理費，變更性質為「實質薪資之一部分」，究其實質，似屬上增加立委報酬或待遇。從而，是否應依前揭憲法增修條文的規定，以及司法院釋字第四九九號解釋意旨，自次屆起實施，始符合我國憲法框架秩序。建請一併審酌。

主計總處報告則指出，政府各項經費支出之財源均屬公款，須依預算所定用途執行，且各機關支用公款應取具合乎支出用途之相關單據核銷，由報支人對所提出支出憑證之支付事實真實性負責，不實者應負相關責任，尚無任何例外。有關立法院組織法與公費助理有關條文之修正擬議，建議審慎評估，以確保公款妥善運用。

立法院書面報告表示，有關公費助理的遴聘、解聘、聘用資格、薪資、工作內容、差勤管理及各項人事管理等，均屬雇主（即委員）權責，立院僅依各委員辦公室提供委員親簽的聘書及遴聘異動表等資料，代為辦理薪資核撥及勞健保等事宜。

