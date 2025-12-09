藍委推助理費除罪化1年多領780萬 綠批：等同修法讓詐騙無罪

立法院民進黨團今舉行「國民黨修法自肥，助理費成小金庫」記者會。(記者田裕華攝)

〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨立委陳玉珍銜命提出民代助理費除罪化相關修法，引發爭議。對此，立法院民進黨團幹事長鍾佳濱表示，國會有113位立委，1年編列逾8.8億元，若修法通過，立委1年可以多領約780萬元。民進黨團副幹事長沈伯洋也質疑，若要解決詐騙問題，難道要修法讓「詐騙無罪」？國民黨現在就在做一模一樣的事情。

民進黨團今舉行「國民黨修法自肥，助理費成小金庫」記者會。鍾佳濱指出，在國民黨秘書長李乾龍遊說下，陳玉珍銜命提出助理費除罪化修法，不只助理的薪資，連其健檢費、文康費全部吃乾抹淨，竟通通由立委統籌運用。若修法通過，立委1年增加780萬元，超過10個一般上班族的年薪。

對於國民黨團總召傅崐萁稱「這是進步的修法」。民進黨團副幹事長范雲則列舉歐美、日本國會助理制度的特色，包括：專業分級，國會會設立培訓中心，培訓助理的法案、新聞應對、新聞稿等；公開透明權益保障，薪資一律由國會、議會簽約、支付。藍營卻提案把公開變不公開，甚至薪資提報不需附單據。

范雲批評，傅崐萁根本就是意圖詐騙，他是修法的車手，還把責任推給陳玉珍，呼籲大家對國民黨施壓，若不撤案，民進黨團會有更主動做法。

沈伯洋以「詐騙」為例。他說，柬埔寨的詐騙園區非常有名，有些台灣人被騙過去，從被害者變成加害者，若要解決這個問題，難道立法說以後「詐騙無罪」？相信國人都無法接受，但傅崐萁對於立委助理做的是一模一樣的事情。

沈伯洋也說，若修法通過，難道以後助理都變成志工？不太可能，若立委扣住薪資不給助理，助理的錢從哪裡來？「如果今天助理的錢是外面金主給的，甚至可能是境外勢力給的，我們要如何得知？」國民黨已經很長時間不給公督盟資料，很早就計畫不讓國人知道錢從哪裡支付，修法只會讓問題變得越來越嚴重。

「打從一開始就意圖要詐欺，才會想要除罪化！」鍾佳濱表示，週四會請衛環委員會變更議程，邀請勞動部說明修法後所造成的影響。

民進黨團副書記長林月琴強調，這個修法絕對不是所謂的技術微調，而是在決定究竟國會助理是在做公共議題的專業工作者，還是立委手上的私房工具人。陳玉珍版本，把公費助理費變成立委可以運用的款項，一旦錢變成立委的，就成了名正言順的私房錢，要拿去吃喝應酬、付房貸、買跑車，外界可能完全看不見。

林月琴批評，國民黨的版本就是勞權倒退，就是在幫特定人士開後門，呼籲國民黨立刻撤回這個修法版本。

