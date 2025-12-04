藍委推助理費除罪惹議傳出現撤簽 綠黨團：不敢面對大眾監督

民進黨團幹事長鍾佳濱今（4）日痛批，藍白兩黨長期利用「逕付二讀、沒收討論、黑箱表決、過水協商」的操作，不敢面對社會大眾的監督，這就是他們逃避社會監督的作法。(本報資料照片)

國民黨立委陳玉珍領銜提出助理費除罪化修法，遭外界質疑是為個案解套，近日更傳出多名藍委因此撤簽；民進黨團幹事長鍾佳濱今（4）日痛批，藍白兩黨長期利用「逕付二讀、沒收討論、黑箱表決、過水協商」的操作，不敢面對社會大眾的監督，這就是他們逃避社會監督的作法。

鍾佳濱表示，該法案之所以有出現撤簽的情況，就是因為他們知道這些提案，經不起社會個別檢視每個立法委員的立場，只要進入委員會討論，這些有連署的立委就必須要公開表態是否支持，而支持或反對立場，會在他的選區選民檢視是否勝任、是否符合民意。

廣告 廣告

他指出，因此公開透明的表達自己的立場，透過討論表達自己的態度，是立法委員在國會問政的基本態度，國民黨團的立委之所以要撤簽，就是兩個原因，首先是認為留名字在法案上面，會被選區的選民認為支持這樣的一個法案，恐怕對未來的選舉恐怕不是好事。

鍾佳濱接著說，其次是他們會想要用逕付二讀的方式，就是讓全案不需要在委員會討論，不需要在委員會個別表態，只有在很短的時間內，透過一個表決器一閃即過，讓選民不知道他對這些重大爭議的法案到底持什麼立場，這就是他們逃避社會監督的作法。

他進一步指出，舉例而言，2日表決國民黨所提出的「黨產條例」要將救國團排除在外，民眾黨民眾黨支持國民黨的黨產條例修正，清楚的告訴國人，「過去一個反對國民黨黨產的政黨、政治人物，全黨一致的支持國民黨的黨產條例將救國團排除在外」，可是卻只一閃而過，表決器一閃，一分鐘而已。

鍾佳濱表示，但如果將條文交付委員會審查，民眾黨立委到底支不支持國民黨的「黨產條例」將救國團排除在外，就必須要清楚說明，民眾黨主席黃國昌當年也是聲討國民黨的黨產、聲討國民黨的附隨組織，為何如今在黨產條例也支持他跳過討論、沒收討論、逕付二讀呢？

【看原文連結】