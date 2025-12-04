藍委推性侵、虐童、詐騙用鞭刑嚇阻 鄭運鵬：改革不是用別人的身體

鄭運鵬認為，現代有身體罰的國家也未必治安比較好，新加坡治安靠的是教育。（本刊資料照）

國民黨立委洪孟楷昨（3）日召開記者會，提到鞭刑與死刑的核心目的，就是讓犯罪者恐懼，建議將鞭刑適用於性侵、虐童等重大犯罪，「讓法令真正保護人民」。民進黨前立委鄭運鵬po文表示，現代有身體罰的國家也未必治安比較好，新加坡治安靠的是教育，他也提到改革要用的是自己的頭腦，「不是用別人的身體。」

嚇阻詐騙、性侵、虐童犯罪？ 藍委推鞭刑

洪孟楷昨天與許宇甄、蘇清泉、牛煦庭及羅智強等藍委召開記者會，台灣面對詐騙、性侵、虐童等犯罪問題，洪孟楷強調，鞭刑與死刑的核心目的，就是讓犯罪者恐懼，知道跨線就會付出代價，國家會替被害者討回公道。

洪孟楷提到，目前已要求法務部研議符合我國民情的嚴刑峻法，也積極跟專家學者來研議提出版本在下個會期進行充分討論，並考慮明年提出鞭刑公投，「讓國人清楚明白表態，是否在我國刑罰上，除原有刑責外再增加鞭刑，來嚇阻犯罪」，他再度強調，開宗明義是以性侵、虐童、詐騙等重大犯罪，不會無限上綱。

鞭刑有效嚇阻犯罪？ 鄭運鵬治安關鍵靠教育

對此，鄭運鵬於臉書po文，提出邏輯性思考，指如果認為鞭刑很恐怖，可以嚇阻性侵這類犯罪，「那不如在有性侵能力前，一人先來一鞭，每個人都知道好死，這樣應該是連性侵被害人都不會出現了，對吧？」但世界當然不是這樣運作的。

鄭運鵬說道，人類的刑罰制度，從身體罰進化到現代剝奪自由罰是有道理的，「要用身體罰絕對不會是台灣民意代表的創見，有身體罰的古代治安也絕對不會比較好」，他補充說道，現代有身體罰的國家也未必治安比較好，新加坡治安靠的絕不是鞭刑，而是教育；中東國家還有不少更多嚴峻的身體罰，治安也沒有比新加坡和台灣好。

鄭運鵬認為，「改革要用的是自己的頭腦，不是用別人的身體。」他也呼籲大家思考看看，「刑罰下的特權，永遠不會是弱勢的那群人，而是制定制度的那群人，不要想著被打的都是壞人」，聰明的選民要想到的是，「遭遇冤獄如果是自己的親朋好友，被鞭刑後身體一輩子帶傷，要怎麼救濟？」

